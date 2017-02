Luís Ribeiro já negou o golo a Rafa Silva

Pub

Estoril e Benfica jogam na Amoreira a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

Estoril e Benfica disputam no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Do lado dos canarinhos o principal destaque é o regresso do médio Matheus Oliveira, que não jogava desde 6 de fevereiro devido a lesão, registando-se ainda mais quatro alterações no onze.

A grande novidade de Rui Vitória é a titularidade de Filipe Augusto no meio-campo no lugar de Pizzi. No onze estão ainda Júlio César, Jardel e Carrillo em vez de Ederson, Luisão e Salvio.

Eis as equipas que vão iniciar a partida:

ESTORIL - Luís Ribeiro; Dankler Pedreira, João Afonso, Gonçalo Brandão, Joel Ferreira; Diogo Amado, Eduardo Teixeira, Matheus Oliveira; Licá, Kléber, Matheus Índio.

BENFICA - Júlio César; Nélson Semedo, Lindelöf, Jardel, Eliseu; Samaris; Zivkovic, Filipe Augusto, Carrillo; Rafa Silva, Mitroglou.