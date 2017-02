Pub

Dragões não venceram nas três últimas visitas a Guimarães. Benfiquista Celis estreia-se no Vitória

O FC Porto procura hoje recolar-se a um ponto do líder Benfica, na visita ao terreno do Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de, na véspera, o Benfica ter derrotado em casa o Arouca (3-0), os dragões voltaram a ficar a quatro pontos e visitam Guimarães, onde podem somar o quinto triunfo consecutivo no campeonato.

O FC Porto não venceu em Guimarães nas últimas três temporadas e, em 2015/16, os vimaranenses venceram mesmo os dragões, por 1-0, interrompendo uma série de 11 jogos sem derrotar os portuenses em casa.

Os azuis e brancos têm neste momento 47 pontos, menos quatro do que o Benfica, enquanto o Vitória de Guimarães é quinto, com 35, menos três do que o Sporting e um do que o Sporting de Braga.

O FC Porto chega a este encontro na máxima força, sem qualquer baixa no plantel, ao contrário do Vitória de Guimarães, que não pode contar com Marega e Hernâni, emprestados pelos portistas, mas já podem estrear Celis, cedido pelo Benfica.

Na luta pela manutenção, o Tondela, 17.º e penúltimo, recebe o Feirense, 13.º, enquanto o Estoril-Praia, 16.º e primeira equipa acima da 'linha de água', recebe o Paços de Ferreira, 14.º.

No outro encontro do dia, defrontam-se duas equipas em igualdade pontual na tabela, com o Vitória de Setúbal, oitavo, a receber o Desportivo de Chaves, sétimo.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 fev:

Benfica - Arouca, 3-0

- Sábado, 11 fev:

Tondela - Feirense, 0-1

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 0-0

Estoril-Praia - Paços de Ferreira, 2-1

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30 (SportTV)

- Domingo, 12 fev:

Nacional - Belenenses, 16:00 (SportTV)

Moreirense - Sporting, 18:00 (SportTV)

Boavista - Sporting de Braga, 20:15 (SportTV)

- Segunda-feira, 13 fev:

Rio Ave - Marítimo, 20:00 (SportTV)