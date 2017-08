Pub

Dragões aproveitaram o deslize do Benfica e lideraram o campeonato com o Sporting

O FC Porto venceu, este domingo, o Sp. Braga, fora, por 1-0, com um golo de Corona, e lidera a I Liga juntamente com o Sporting, ambos com 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos).

Os dragões entraram bem no jogo, a pressionar e com a equipa subida, causando dificuldades ao bracarenses. Aos 7', um momento brilhante de Corona colocou o FC Porto na frente e o resultado não mais se alteraria.

Sem remates enquadrados à baliza, o Sp. Braga não fez um mau jogo, mas não conseguiu dar a volta um FC Porto que conseguiu controlar o jogo na segunda parte, não marcou mais golos porque encontrou sempre Matheus, e também porque acabou por quebrar fisicamente.

Os três pontos vão justamente para a equipa de Sérgio Conceição.

