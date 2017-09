Entra Quaresma, sai André Silva. Portugal vai vencendo por 1-0

Pub

Seleção nacional obrigada a ganhar para não deixar fugir ainda mais a Suíça na liderança do grupo e para continuar a depender apenas de si mesma

Fábio Coentrão é a grande novidade no onze de Portugal, que tem quatro alterações em relação ao que goleou as Ilhas Faroé (5-1) na quinta-feira, no Bessa. Bruno Alves, Danilo e Gelson Martins também são titulares, em detrimento de José Fonte, William Carvalho e Bernardo Silva.

Onze da Hungria: Gulácsi; Fiola, Guzmics, Kádár e Korhut; Lovrencsics, Pátkai, Elek e Dzsudzsák; Priskin e Eppel

Onze de Portugal: Rui Patrício; Cédric, Bruno Alves, Pepe e Fábio Coentrão; Danilo; Gelson Martins, João Moutinho e João Mário; André Silva e Cristiano Ronaldo