Embate com o Estoril terá lotação esgotada esta tarde de quarta-feira

FC Porto e Estoril medem forças esta tarde, 19.00, no estádio do Dragão, que estará totalmente cheio para receber os comandados de Sérgio Conceição e ainda de Pedro Emanuel.

Do lado dos dragões a grande dúvida era a utilização do brasileiro Soares, mas o avançado recuperou e fará dupla com Aboubakar.

Por sua vez no Estoril Kléber, da equipa da linha, era também a principal dor de cabeça para Pedro Emanuel, dúvida essa que ficou desfeita e o brasileiro também jogará de início.

Eis os onzes:

FC Porto: Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Danilo Pereira, Óliver, Brahimi, Soares e Aboubakar.

Estoril: Moreira; Mano, Pedro Monteiro, Gonçalo Brandão, Joel; Eduardo, Lucas Evangelista, André Claro, Carlinhos, Allano, Kléber.