Comitiva do Benfica recebida nos Paços do Concelho

Pub

Comitiva vai ser recebida por Fernando Medina e fará uma aparição no varandim para mostrar o troféu aos adeptos

O plantel do Benfica vai ser recebido esta tarde na Câmara Municipal de Lisboa. A tradicional receção nos Paços do Concelho está marcada para o final da tarde, para permitir aos adeptos marcar presença na cerimónia.

Os tetracampeões serão recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e pelo restante executivo lisboeta no Salão Nobre do município. E só depois haverá a tradicional aparição na varanda do edifício, onde Luisão vai exibir o troféu de campeão aos adeptos. Um gesto que o capitão repete há já quatro anos seguidos.