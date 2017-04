Chaves-FC Porto. Sai Corona, entra Óliver Torres

Pub

Chaves e FC Porto encontram-se em partida da 31.ª jornada da I Liga. Com 65 minutos de jogo, os dragões vencem por 0-1: vale um golo de Soares.

No onze do Despotivo de Chaves, destaca-se a entrada do guarda-redes António Filipe, para o lugar de Ricardo - que não pode jogar, por entar emprestado pelos azuis e brancos. No FC Porto, saem da equipa titular Danilo (lesionado), Óliver Torres e André Silva, entrando para os seus lugares Ruben Neves, Otávio e Corona.

EQUIPAS:

GD CHAVES: António Filipe; Pedro Queirós, Carlos Ponck, Nuno A. Coelho e Nelson Lenho; Pedro Tiba e Bressan; Fábio Martins, Braga e Perdigão; Rafa Lopes

FC PORTO: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Rúben Neves; Corona, André André e Otávio; Diogo Jota e Soares.