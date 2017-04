1-0 na Luz. Kléber falhou o empate para o Estoril

Pub

Benfica-Estoril. Encarnados proibidos de perder pontos, com o inédito tetra em mira. Jonas volta às opções

O líder Benfica recebe este sábado o Estoril-Praia num Estádio da Luz provavelmente com mais de 60.000 espetadores, já que os bilhetes esgotaram. Os tricampeões em título jogam às 18:15, em busca de aumentar, provisoriamente, para seis pontos a vantagem sobre o FC Porto, que joga às 20.30 em Chaves.

Depois do empate 1-1 em Alvalade, com o Sporting, o treinador Rui Vitória tem a equipa praticamente na máxima força, promovendo o regresso do brasileiro Jonas ao ataque, para fazer dupla com o grego Mitroglou. Sai do onze o internacional português Rafa.

A formação benfiquista venceu 12 dos 15 jogos efetuados em casa, onde cedeu empates perante Vitória de Setúbal (1-1), Boavista (3-3) e FC Porto (1-1)..

O Estoril-Praia está no 14.º posto, apenas três lugares acima do 17.º, o Tondela, mas com uma folga de oito pontos, sendo que chega à Luz depois de dois triunfos consecutivos (3-1 ao Belenenses, no Restelo, 3-0 ao Vitória de Setúbal).

Onzes iniciais

Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Jonas e Mitroglou.

Estoril Praia: Moreira, Mano, João Afonso, Dankler, Ailton, Diogo Amado, Mattheus, Allano, Kléber, Carlinhos e Licá.