Jogo esta manhã de domingo em Alvalade diante do Belenenses

Jorge Jesus não poderá contar mais esta temporada com o argentino Alan Ruiz, que se lesionou no joelho, e este domingo optou pela inclusão no onze de Bryan Ruiz, que estará mais próximo de Bas Dost no ataque ao Belenenses. Além do internacional da Costa Rica, também o jovem Matheus Pereira entra no onze sportinguista.

Do lado do Belenenses, Domingos Paciência não poderá contar com o central Domingos Duarte, emprestado pelo Sporting.

Eis os onzes:

Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Zeegelaar; William Carvalho e Adrien; Matheus Pereira, Bruno César, Bryan Ruiz e Bas Dost.

Belenenses: Ventura, Dinis Almeida, Gonçalo Silva, Edgar Ié e Florent;Persson, André Sousa e Vítor Gomes;João Diogo, Juanto e Abel Camará