Benfica-V. Guimarães: Salvio volta ao onze para o jogo que pode dar o tetra

Em caso de triunfo a equipa de Rui Vitória festeja já este sábado o título de campeão nacional

As contas são muito simples: se o Benfica vencer este sábado o V. Guimarães na Luz sagra-se automaticamente campeão nacional (36.º título) a uma jornada do final do campeonato. O Estádio da Luz regista casa cheia com os adeptos esperançados em festejar o inédito tetra quando o árbitro Jorge Sousa apitar para o final do jogo, por volta das 20.00.

O V. Guimarães é atualmente quarto classificado e a segunda equipa do campeonato com o melhor registo fora de casa. A equipa treinada por Pedro Martins tem 10 vitórias, três empates e três derrotas fora de portas, apenas superada pelo Benfica, com mais um triunfo (11) e menos um desaire (2).

Onzes iniciais

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo; Salvio, Fejsa, Pizzi, Cervi; Jimenez, Jonas