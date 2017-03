Pub

Encarnados defrontam o Feirense em busca da liderança que o FC Porto já tomou provisoriamente. Siga em direto no DN.

Benfica e Feirense medem forças, este sábado, num encontro decisivo para as águias na corrida ao título.

Rui Vitória apresenta algumas novidades no onze, em relação à última jornada do campeonato. Carillo será titular no ataque enquanto André Almeida ocupa o posto do castigado Nelson Semedo na lateral-direita.

Jonas recuperou mas começa no banco.

Onze do Benfica: Ederson; André Almeida, Luisão, Lindelof e Eliseu; Samaris; Salvio, Pizzi e Carrillo; Zivkovic e Mitroglou.

Onze do Feirense: Vaná; Barge, Flávio Ramos, Luís Rocha e Vítor Bruno; Cris, Tiago Silva e Babanco; Luís Machado, Karamanos e Etebo

Acompanhe em direto todas as incidências da partida: