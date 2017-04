Benfica-FC Porto, o clássico com vista para o título

Pub

Já faltam poucas horas para o início do clássico que vai marcar este sábado. Águias e dragões encontram-se no Estádio da Luz separados por um ponto (vantagem dos encarnados)

Se o Benfica vencer aumenta para quatro pontos a vantagem sobre os dragões, numa altura em que ficam a faltar sete jornadas para o final (21 pontos em jogo). Se for o FC Porto a triunfar, salta diretamente para a liderança isolada, pela primeira vez esta época, com mais dois pontos do que o rival. A vitória de um ou de outro conjunto deixa ainda a equipa vencedora em vantagem no confronto direto caso terminem o campeonato em igualdade pontual.