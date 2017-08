Pub

O Benfica vence o V. Guimarães por 2-1 na Supertaça, golos de Jonas, aos 6 minutos e Seferovic, aos 11, para os encarnados. Raphinha reduziu aos 43'.

Não há surpresas no onze do Benfica: Bruno Varela; André Almeida, Luisão, Jardel e Grimaldo; Fejsa; Salvio, Pizzi e Cervi; Seferovic e Jonas.

O V. Guimarães joga com Miguel Silva; João Aurélio, Josué, Marcos Valente e Vigário; Celis e Zungu; Hurtado; Hélder Ferreira, Rafael Martins e Raphinha.

Depois de uma pré-temporada com maus resultados, o Benfica vai tentar ganhar a sétima Supertaça da sua história e a segunda consecutiva (está atrás de FC Porto, com 20 troféus e Sporting, com oito).E Rui Vitória pode tornar-se no primeiro treinador a ganhar duas Supertaças ao serviço do clube da Luz.

Quanto ao V. Guimarães, procura o seu terceiro título oficial, magro pecúlio para um dos mais importantes clubes do futebol português, cujos únicos títulos são a Supertaça (1988) e a Taça de Portugal, em 2012/13, neste caso, curiosamente, às custas do Benfica. Pedro Martins busca o seu primeiro título como treinador.

O jogo tem lotação esgotada, depois dos últimos bilhetes terem sido vendidos ao início da tarde deste sábado.