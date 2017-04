Segunda parte começa com segundo golo do Estoril na Luz

Pub

Eliminatória empatada nesta altura. Carlinhos fez o 2-1 para o Estoril nos primeiros segundos da segunda parte após erro de jogador do Benfica

O Benfica tenta hoje confirmar um lugar na final da Taça de Portugal, recebendo o Estoril na Luz com uma vantagem de 2-1 obtida no encontro da primeira mão destas meias-finais, na Amoreira.

Rui Vitória procedeu a várias alterações no habitual onze titular, destacando-se o regresso do lateral espanhol Grimaldo à equipa, cinco meses depois de ter sido afastado por lesão. Os encarnados não apresentam qualquer ponta de lança de início, apostando num ataque móvel com quatro habituais extremos.

No Estoril destaca-se a ausência de Kléber, avançado brasileiro que marcou o golo estorilista na primeira mão.

EQUIPAS:

Benfica - Júlio César, André Almeida, Lisandro, Lindelöf e Grimaldo; Samaris e Filipe Augusto; Carrillo, Cervi, Zivkovic e Rafa.

Estoril - Luís Ribeiro, Mano, Dankler, João Afonso e Ailton; Diogo Amado e Eduardo; Licá, Matheus Índio, Bruno Gomes e Gustavo Tocantins.