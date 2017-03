Pub

Rui Vitória aposta em três jogadores no centro do campo e abdica de um avançado

André Almeida é a grande novidade no onze do Benfica para o confronto com o Borussia Dortmund esta quarta-feira. Rui Vitória, treinador dos encarnados, opta assim por fortalecer o meio-campo, com o internacional português a jogar ao lado de Pizzi e Samaris, abdicando de um avançado, neste caso o brasileiro Jonas, que continua no banco.

O argentino Cerci também regressa ao onze do Benfica, sendo que neste caso Zivkovic é o jogador preterido pelo treinador português.

Do lado do Dortmund o principal destaque vai para a ausência do português Raphael Guerreiro no onze, que se lesionou no último fim de semana, indo desta feita para o banco.

Eis os onzes:

Borussia Dortmund: Bürki, Bartra, Sokratis, Piszczek, Castro, Schmelzer, Weigl, Durm, Pulisic, Dembélé e Aubameyang.

Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, André Almeida, Samaris, Pizzi, Salvio, Cervi e Mitroglou.