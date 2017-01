Pub

Tondela resistiu quase uma hora, mas Pizzi bisou, Rafa estreou-se a marcar e Jonas fechou as contas de penálti

O Benfica consolidou a liderança da I Liga, ao vencer o Tondela por 4-0, no Estádio da Luz, na 18.ª jornada, graças a uma segunda parte de grande qualidade por parte das águias.

O Tondela, último classificado, aguentou o nulo até aos 59 minutos e chegou a assustar as águias, mas um "bis" de Pizzi encaminhou o Benfica para um triunfo tranquilo.

Com assistências de Samaris e Nelson Semedo, aos 59 e 76 minutos, Pizzi faturou com dois remates de primeira na grande área, antes de Rafa sair do banco para se estrear a marcar pelo Benfica, com um "chapéu" ao guarda-redes, aos 85 minutos.

Já no último lance da partida, André Almeida conquistou uma grande penalidade, que Jonas, que já tinha assistido Rafa, transformou no 4-0.

O Benfica mantém quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, na luta pelo título de campeão nacional, e tem à condição mais nove do que o Sporting de Braga, que vai defrontar o Vit. Guimarães ainda neste domingo.

Filme do jogo: