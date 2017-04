Vitória quer inverter ciclo de apenas duas Taças neste século

Pub

Encarnados disputam acesso ao Jamor nesta noite, na Luz, frente ao Estoril, que venceram por 2-1 na primeira mão

No século XXI, em 16 anos, o Benfica só conseguiu vencer duas Taças de Portugal, uma em 2004 e outra em 2014. Rui Vitória, treinador dos encarnados, quer começar a inverter essa tendência negativa já nesta temporada, mas para tal as águias terão de primeiro carimbar a presença no Jamor e afastar, nesta noite, (20.15 Sport TV1), o Estoril, depois do triunfo por 2-1 na primeira mão das meias-finais.

O técnico Rui Vitória confessou ontem que irá fazer algumas alterações face ao habitual onze, mas nem isso retira a esperança do treinador em chegar ao Jamor para tentar a terceira taça para o Benfica neste novo século. Esta é, aliás, a prova em que a equipa de Lisboa tem tido menos sucesso neste novo milénio, contra as sete Taças da Liga, cinco campeonatos e três Supertaças. Apesar de serem a formação com mais conquistas nesta competição, com um total de 25, as águias são também entre os grandes a que menos vezes venceu a Taça de Portugal desde 2001, contra seis conquistas do FC Porto e quatro do Sporting.

É também por esta falta de resultados na segunda maior competição nacional que Rui Vitória, como o próprio o diz, não quer "perder a oportunidade" de chegar ao Jamor, ele que já venceu a prova em 2012 ao serviço do Vitória de Guimarães... contra o Benfica.

"Este jogo é importantíssimo para nós, pois, além de tudo, é a festa do futebol português e penso que todas as equipas têm de transmitir esse sentimento. E nós não podemos perder esta oportunidade. Por isso, dou tanta importância a isto, à equipa do Estoril e à minha, porque sei que é um daqueles jogos que qualquer jogador ou treinador tem de viver", disse o treinador, que, apesar do triunfo na Amoreira, só pensa também em vencer nesta noite no estádio da Luz.

"É um jogo decisivo e importante porque nos dá a garantia de chegar ao Jamor, se vencermos. Vivemos isso de forma muito determinada e muito intensa e queremos lá chegar. Claramente queremos ganhar o jogo, não seria de esperar que fosse de outra maneira", referiu.

Apesar da tal vontade em vencer a partida, Rui Vitória confessou, contudo, que irá proceder a algumas alterações ao habitual onze. "Vou fazer alterações porque tivemos alguns jogadores com mazelas no último jogo, como o Ederson, o Mitroglou e o Eliseu. Depois temos também o caso do Fejsa, que vai estar convocado mas ainda não está totalmente dentro das suas reais capacidades. E é por isto que terá de haver alterações, porque amanhã [hoje] têm de estar todos na sua plenitude", salientou.

Eis os convocados dos encarnados para esta noite: Júlio César, Paulo Lopes, Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelöf, André Almeida, Nélson Semedo, Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa, Jonas e Luka Jovic.

Estoril ainda acredita

Apesar da derrota por 2-1 no jogo da primeira mão, no Estoril, os canarinhos ainda acreditam que podem chegar ao Jamor. Pedro Emanuel, treinador da formação da linha, perspetiva muitas dificuldades para o jogo na Luz, mas ainda tem uma réstia de esperança.

"Faremos tudo para que no final os estorilistas se sintam orgulhosos da nossa prestação na prova. O sonho alimenta aquilo que será a nossa prestação, perante um adversário difícil e que está em vantagem na eliminatória. Isso não nos impedirá de fazer tudo o que está ao nosso alcance para chegar à final. Será difícil, mas não impossível", referiu o técnico.