Vitória e as arbitragens: "Tenho sido tolerante mas não briquem comigo"

Treinador do Benfica critica castigo de que foi alvo e fala das arbitragens

Rui Vitória deixou ontem de lado o discurso politicamente correto, falou de arbitragens e foi sobretudo muito crítico em relação ao castigo de 15 dias de que foi alvo por palavras dirigidas ao árbitro Tiago Martins, curiosamente o juiz que esta noite vai apitar o jogo em Braga.

"Uma coisa é o jogo que deu origem ao castigo, outra coisa é o árbitro. Parece-me que tem qualidade. Quando faço críticas aos árbitros não faço à sua pessoa, mas sim a factos. Sinto uma amargura grande em relação a este processo. Se há pessoa que tem tido postura respeitadora com os árbitros, tenho sido eu. Sei que se tiver uma atitude acicatada aqui ou dentro do campo tenho seis milhões de pessoas que se reveem em muito do que eu digo. Ainda há três semanas tivemos um jogo [com o Boavista] que podia ter ido para o Guinness, com três golos fruto de erros de arbitragem. E no final não dissemos nada. Assumimos as nossas responsabilidades. Não quero ser o bom aluno da turma. Tenho sido tolerante, mas não brinquem comigo, com o meu trabalho e dos meus jogadores", atirou Vitória, que esta noite em Braga está de regresso ao banco após ter cumprido castigo.

Sobre o facto de o Benfica ter pedido uma reunião de emergência ao Conselho de Arbitragem, o treinador não se alongou em muitos comentários: "O importante é que estamos muito focados na nossa tarefa. Estamos cá para a luta, para trabalhar e as decisões são todas em maio. Mas estamos atentos ao que se vai passando e ao que se tenha de fazer para melhorar a arbitragem. Mas, de facto, isto não está fácil."