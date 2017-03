Vítor Paneira: "Benfica acusa em demasia os golos sofridos"

Pub

Pela quarta vez esta temporada, o tricampeão sofre mais do que um golo num curto espaço de tempo. Será um caso de estudo?

Em Nápoles foram dois golos em quatro minutos, em Istambul foram mais dois em seis minutos, com o Boavista três golos sofridos na Luz em 11 minutos e anteontem em Dortmund mais dois golos em três minutos que acabaram por matar a eliminatória, pois foram o 2-0 e o 3-0 para os alemães.

Ou seja, há um padrão que deve ser alvo de uma reflexão por parte da estrutura benfiquista. Vítor Paneira, atual treinador e antigo jogador do clube encarnado, olha para o problema de frente.

"Pode-se perceber que a equipa descontrola-se após o golo e nos minutos logo a seguir perde alguma noção da concentração e acaba por sofrer. Mas também podemos ver isso pela eficácia adversária, ainda agora vimos o Barcelona fazer três golos em sete minutos. Como o Benfica sofre um golo logo a seguir ao outro podemos concluir que a equipa acaba por não estabilizar. O Benfica pontualmente está marcado por esta situação, que precisa de rever. Mas isto passa-se mais nos grandes jogos, com exceção do Boavista. No entanto, é um facto que o Benfica acusa em demasia os golos sofridos e momentaneamente desconcentra-se coletivamente", refere o antigo internacional português, que chegou a marcar presença no Europeu 1996.

Confrontado com o facto de esta situação se repetir, Vítor Paneira insiste em separar o Boavista dos restantes três encontros.

"Se formos a ver bem, isto aconteceu com Nápoles, Besiktas e Dortmund. Três jogos da Liga dos Campeões. E depois há o caso excecional do jogo com o Boavista. Ou seja, deu-se sobretudo em grandes momentos e eu admito, inclusivamente, que possa ser uma situação de estudo. Mas o entendimento que tenho é que a equipa está totalmente focada, mas acontece o momento negativo e durante alguns minutos - quatro, cinco - desconcentra-se. No entanto, como já disse, admito perfeitamente que seja uma situação de estudo de uma forma mais detalhada", considera.

Tendo em conta o que se passou, Vítor Paneira explica o que faria se estivesse no lugar de Rui Vitória e qual seria o jogador a quem recorreria. "Após o golo faria um reparo mais geral a pedir com veemência concentração. Acredito que seja por aí. Julgo que o Luisão vai ter um papel importante nesta situação, pois é o capitão, tem peso e joga no setor defensivo de grande exigência. Tenho a certeza de que o Benfica trabalhará esta situação, pois perde a eliminatória num pequeno intervalo temporal. Se com 2-0 estava tudo em aberto, o terceiro golo mata claramente a eliminatória. O Benfica tem pessoas que estudam permanentemente a equipa e tenho a certeza de que irá ser feito um trabalho sobre essa situação", sustenta antes de explicar o encontro com o Boavista que, no seu entender, não pode ser metido no mesmo saco que jogos da Liga dos Campeões.

"Repare... há coisas que acontecem no futebol que nós não conseguimos controlar. Volto ao jogo do Barcelona com o Paris Saint-Germain. Os seis minutos finais foram inacreditáveis e terminaram com uma enorme tristeza dos franceses e uma alegria incontida dos espanhóis. No conjunto da eliminatória, o Barcelona passa de 3-5 para 6-5. O Boavista fez três golos em onze minutos na Luz mas eu duvido que isso volte a acontecer nos tempos mais próximos e com equipas mais fortes. Há mesmo coisas que não conseguimos explicar nem controlar, por isso é que o futebol é um jogo tão bonito", terminou Vítor Paneira.