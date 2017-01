Vieira supera os 600 milhões em vendas com a saída de Guedes

Pub

Na vigência do atual presidente, os encarnados têm um saldo positivo de 225 milhões de euros em transações de futebolistas. Gonçalo Guedes foi ontem apresentado no Paris SG e a transferência pode chegar aos 37 milhões

O Benfica faturou cerca de 606 milhões de euros em transferências de jogadores desde que Luís Filipe Vieira foi eleito presidente do clube a 3 de novembro de 2003. Os 30 milhões encaixados com a venda de Gonçalo Guedes para o Paris Saint-Germain - assinou ontem contrato válido até 2021 e fica com a camisola 15 dos parisienses - fazem a SAD encarnada superar a barreira das seis centenas de milhões, podendo o valor aumentar ainda mais até final deste mês de janeiro. É que na calha está a possibilidade de o Wolverhampton exercer a opção de compra do extremo Hélder Lopes, fixada em 15 milhões de euros. Se tal se confirmar, Vieira chegará aos 621 milhões de receitas extraordinárias relativas a vendas de jogadores em 14 temporadas.

Contudo, é bom lembrar que este montante não inclui as verbas por objetivos que constam nos contratos de alguns dos jogadores transferidos, como são os casos por exemplo de Angel Di María, Renato Sanches e Gonçalo Guedes, entre outros. Aliás, o argentino foi vendido ao Real Madrid, no final da época 2009-10, por 30 milhões de euros, tendo depois os encarnados encaixado mais seis milhões por ter cumprido todos os objetivos que constavam do acordo com os merengues. No caso de Guedes, o Benfica terá ainda direito a um bónus de sete milhões de euros, dependente de uma futura transferência do jogador.

Ainda durante este período, os encarnados investiram cerca de 380 milhões de euros no reforço do plantel principal, o que corresponde a um saldo positivo superior a 225 milhões de euros em transações com futebolistas.

Até ao momento, a maior transferência de sempre realizada pela SAD do Benfica foi a do médio belga Axel Witsel, que no início da época 2012-13 foi contratado pelo Zenit por 40 milhões de euros. Este é, no entanto, o terceiro maior negócio de sempre de um clube português, pois os dois primeiros lugares são ocupados por ex-jogadores do FC Porto: Hulk (60 milhões euros) e James Rodríguez (45). Witsel surge no último lugar do pódio em igualdade com Falcao (FC Porto) e João Mário (Sporting), também eles vendidos para Atlético de Madrid e Inter Milão, respetivamente, por 40 milhões de euros.

Na tabela de vendas do Benfica, o segundo lugar é de Renato Sanches, vendido por 35 milhões de euros para o Bayern Munique, num negócio que pode atingir os 80 milhões se o jogador atingir determinados objetivos. O médio campeão europeu pela seleção é o futebolista oriundo da formação que mais rendeu aos encarnados, seguindo-se agora Gonçalo Guedes, cuja venda por 30 milhões é a terceira mais alta de sempre na Luz, em igualdade com as de Di María e Fábio Coentrão para o Real Madrid.

Formação já rendeu 147 milhões

Nas 14 épocas sob a presidência de Luís Filipe Vieira, o Benfica encaixou qualquer coisa como 147 milhões de euros com nove jogadores saídos da formação: Manuel Fernandes (18), Yartey (2), Nélson Oliveira (5,85), André Gomes (10,5), Ivan Cavaleiro (15), João Cancelo (15), Bernardo Silva (15,75), Renato Sanches (35) e Gonçalo Guedes (30). Este valor poderá subir para os 162 milhões de euros se o Wolverhampton exercer a opção de compra de Hélder Costa.

Olhando para cada uma das temporadas de Vieira, constata-se que o final da época 2013-14 foi a mais produtiva, pois os encarnados conseguiram ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros (ver quadro) em vendas. Aliás, esse encaixe acabou por ser o resultado do maior investimento feito precisamente no início dessa temporada, quando foram investidos 54,75 milhões de euros em aquisições.

Nessa altura, a estratégia passava pelo reinvestimento do produto das transferências em novos jogadores. Uma política que foi alterada na sua última reeleição, em outubro, quando o líder dos encarnados definiu como prioridade do mandato o abatimento do passivo, que no último relatório e contas era de 470,3 milhões de euros. Por isso, o Benfica continua vendedor.