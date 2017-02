Vieira pede apoio dos sócios para fazer história com o 'tetra'

Pub

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, enalteceu hoje o papel dos sócios na vida do clube e apelou ao seu apoio à equipa de futebol para atingir o objetivo inédito da conquista do 'tetracampeonato'.

Numa cerimónia de entrega de anéis de platina e emblemas de dedicação aos sócios, realizada no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz e que marcou o início das celebrações dos 113 anos do clube de Lisboa, que se cumprem terça-feira, o líder do Benfica vincou ainda que a aposta continuará focada nos resultados.

"Não será por voarmos mais alto que deixaremos de ter os pés no chão e contar com quem sempre esteve connosco. E neste momento em que comemoramos 113 anos, estamos apostados em fazer ainda mais história com a conquista do tetra. Com o vosso apoio, continuamos a recuperar confiança, ganhar sustentabilidade e construir o futuro", afirmou.

Paralelamente, o presidente do emblema da Luz realçou as outras metas para o futuro próximo: "Apostámos na formação e na internacionalização, dinamizámos a rede de 290 Casas do Benfica em Portugal e no Mundo, vamos ampliar as infraestruturas desportivas no Seixal, vamos criar o Centro de Alto Rendimento e lançar a Benfica Rádio".

No discurso proferido perante várias centenas de associados, Luís Filipe Vieira defendeu também a atual gestão do Benfica como um exemplo global "que suscita a atenção de meio mundo" e que "conquista prémios de gestão e títulos desportivos sem nunca deixar de ter como pilar os sócios", que considerou serem "a alma e o coração" do clube.

"O Benfica ganhador como vocês merecem, que honra a memória, que ganha no presente, que constrói o futuro. Um clube com alma e coração, com uma gestão à Benfica, com mais resultados e menos conversa. Com uma atitude à Benfica, que dá tudo em campo para ganhar. Que respeita, mas exige respeito pelo trabalho sério que é realizado", sublinhou.

Por fim, o líder 'encarnado' assinalou aquele que será o ponto alto das comemorações do 113.º aniversário, na próxima terça-feira, com a inauguração da estátua de Cosme Damião na rotunda sul da Avenida Machado dos Santos, junto ao Estádio da Luz, numa iniciativa que partiu de cidadãos de Lisboa através da iniciativa do Orçamento Participativo.