Vieira faz ataque cerrado a Bruno de Carvalho

Pub

"Não podem mandar as pedras e depois esconder as mãos", disse o presidente do Benfica a propósito dos incidentes na madrugada antes do dérbi

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, fez um ataque cerrado a Bruno de Carvalho, líder do Sporting, em resposta ao email que o seu homólogo leonino lhe mandou antes do dérbi na sequência dos incidentes entre adeptos dos dois clubes que culminaram com a morte de um homem.

"Tivemos humildade de receber essa carta. Foram pedir o meu email a um empresário de futebol. Pensávamos que íamos receber algo a retratarem-se um pouco dos últimos quatro anos. Demos a resposta que entendemos dar...", disse o líder benfiquista.

"Lastimo profundamente o que aconteceu. Se têm reparado o meu discurso tem sido o silêncio. Quem tem estado atento a vários programas de televisão e várias entrevistas, sabia que dia menos dia iríamos ter uma desgraça deste género. Há que repensar, e muito, aquilo que as pessoas que estão no futebol estão a fazer. Não podem mandar as pedras e depois esconder as mãos."

"Há 15 ou 16 anos tiveram um demagogo, um populista e um mentiroso compulsivo que nos arrastou para uma situação muito dramática. Felizmente soubemos unir-nos em volta da instituição e soubemos recuperá-la e traze-la para onde ela hoje. Deu-nos muito trabalho e por isso quando recebi aquela carta, recordei-me muito desses tempos. É fácil hoje continuarem no futebol populistas, demagogos, mentirosos compulsivos e isso um dia mais tarde vão dar-me razão", atirou Vieira.

Sobre o incidente propriamente dito, o presidente do Benfica também fez questão de se pronunciar: "Houve um incidente junto ao Estádio da Luz, um homem morreu atropelado. Entregámos todas as imagens à polícia, não trabalhadas e com som. Já vi essas imagens. É fácil identificar as pessoas. Mas o que estavam a fazer adeptos do Sporting às três da manhã junto ao estádio do Benfica? Seria para tirar fotografias à estátua do Cosme Damião ou do Eusébio? As provocações geram violência e quem é que tem contribuído para isso ao longo destes quatro anos, quem é que incendiou o futebol português? Quem disse publicamente que queria confrontar o Benfica?"

Sobre este tema ainda sublinhou: "Quando acontecer outra desgraça não venham culpar o Benfica. Reflitam todos. Vão para a cama e pensem."

Sobre o empate do Benfica em Alvalade, Vieira destacou a forma como a equipa jogou e sublinhou que foi com "bastante mágoa" que os encarnados não venceram. "É um empate com sabor a derrota porque tivemos postura mais do que suficiente para ganhar, mas independentemente do resultado no Dragão continuamos em primeiro."