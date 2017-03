Uma injeção de confiança após a desilusão de Paços

Pub

A frustração encarnada com o empate esfumou-se depois com a escorregadela portista. Ex-jogadores garantem que nada muda na abordagem ao clássico de 1 de abril

Quando o árbitro João Pinheiro apitou para o final do jogo de Paços de Ferreira foram vários os jogadores do Benfica que levaram as mãos à cabeça, num claro sinal de desilusão por não terem conseguido desfazer o empate a zero, que deixava a liderança à mercê do FC Porto. Só que esse sentimento acabou por ser atenuado menos de 24 horas depois, quando os portistas não foram além da igualdade em casa (1-1) com o V. Setúbal.

Um turbilhão de sentimentos num curto espaço temporal que leva o antigo capitão encarnado Paulo Madeira a reconhecer que a escorregadela do rival e a continuidade do Benfica na liderança deu "uma injeção de confiança, apesar da frustração de não terem conseguido vencer o Paços de Ferreira". A sua experiência leva-o mesmo a dizer que os jogadores encarnados "iriam ficar quinze dias a pensar nos dois pontos que perderam".

Mais pragmático, Vítor Paneira, outro antigo capitão benfiquista, deixa a certeza de que os empates dos dois candidatos ao título nesta jornada "acabam por não ter influência", e explica porquê: "Independentemente dos resultados, no Benfica houve sempre coerência no discurso e os seus responsáveis sempre disseram que o campeonato seria decidido até ao fim." Nesse sentido, deixa a certeza: na Luz o pensamento é que "seria sempre obrigatório vencer o clássico com o FC Porto", marcado para o dia 1 de abril, às 20.30, precisamente depois da paragem de duas semanas para os jogos das seleções.

Aliás, Paulo Madeira acaba por concordar com a ideia do antigo extremo-direito, pois trata-se de um clássico "importantíssimo" para a decisão do campeonato, para o qual assume que o Benfica tem "a vantagem emocional de entrar em campo como líder", sendo certo que dispõe de outro trunfo: "O facto de jogar em casa, com o Estádio da Luz cheio, é uma arma importante."

Paulo Madeira admite equipa menos solta

O Benfica-FC Porto da 27.ª jornada vai então realizar-se após uma paragem de duas semanas para os compromissos das seleções nacionais, algo que na opinião de Paulo Madeira "poderá ser bom para quebrar as rotinas e espairecer um pouco", além de possibilitar "a recuperação de alguns jogadores que estão ou estiveram lesionados". Ainda assim, admite que as duas equipas terão alguns jogadores "desgastados pelas viagens, sobretudo no caso dos sul-americanos".

Na prática, quando os atletas regressarem aos clubes chegarão, teoricamente, com a mente um pouco mais desanuviada para enfrentar um jogo de exigência máxima. E é nesse sentido que os dois ex-jogadores encarnados sublinham a necessidade de jogar para ganhar.

Vítor Paneira assume mesmo que a vitória neste clássico com o FC Porto será importante porque "o Benfica ainda vai jogar o dérbi em Alvalade, com o Sporting", uma partida que irá realizar-se no fim de semana de 23 de abril, numa altura em que ficarão a faltar apenas quatro jornadas para o final do campeonato, pelo que essa ideia prende-se com a necessidade de ter uma almofada importante para um jogo de alto risco como é sempre o dérbi lisboeta.

Paulo Madeira não admite outra coisa senão um Benfica a entrar no duelo com o FC Porto "a jogar da forma como tem feito sempre", ou seja, "entrar com tudo, a pensar unicamente em ganhar, que é como os jogadores estão habituados". Em sua opinião, jogar na expectativa não faz sentido porque "se entrar em campo a pensar no empate corre mais riscos". O antigo defesa central admite, no entanto, algum abaixamento de forma dos encarnados: "Acho que a equipa não está tão solta, mas isso tem a ver com o facto de ter estado em todas as frentes até há pouco tempo e as lesões em alguns jogadores não terem permitido rodar a equipa como o treinador pretendia."