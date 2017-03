Tribunal Arbitral do Desporto confirma castigo de Vieira

Pub

O recuso da suspensão de 60 dias com que foi punido o presidente do Benfica foi indeferido

O Tribunal Arbitral do Desporto indeferiu o recurso apresentado pelo Benfica relativamente ao castigo de 60 dias imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol a Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

O caso tem a ver com uma frase proferida por Vieira a João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, no camarote do estádio da Luz após jogo entre Benfica e Vitória de Setúbal, a contar para a 2ª jornada da Liga, realizado a 28 de agosto.

Em novembro, o CD puniu Luís Filipe Vieira com 60 dias de suspensão por "lesão da honra e da reputação" contra "os membros dos órgãos da estrutura desportiva, elementos da equipa de arbitragem, dirigentes, jogadores, demais agentes desportivos ou espectadores".

Contudo, em dezembro, o Benfica apresentou uma providência cautelar, tendo a decisão sido agora tomada. Na realidade, Luís Filipe Vieira já cumpriu metade do castigo, mas terá de cumprir o tempo restante, ou seja mais 30 dias