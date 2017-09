Treinador diz que dupla Jonas-Gabigol "tem tudo para dar certo"

Pub

Muricy Ramalho lançou Gabriel Barbosa aos 15 anos no Santos e considera que a sua mudança para a Luz "será muito importante" para mostrar as suas qualidades. O técnico aposta ainda que Douglas "vai afirmar-se"

Os brasileiros Gabriel Barbosa e Douglas são as grandes atrações do Benfica para o regresso ao campeonato, amanhã (21.00 horas) no Estádio da Luz diante do Portimonense, a contar para a 5.ª jornada.

Os dois últimos reforços encarnados para esta época estão a despertar enorme curiosidade, embora por razões diferentes. Gabigol, como é conhecido, porque é considerado uma das grandes esperanças do futebol brasileiro, e Douglas porque chega a Portugal envolto em dúvidas, devido à passagem pouco feliz pelo Barcelona. O brasileiro Muricy Ramalho foi treinador de ambos e revela ao DN aquilo que os adeptos podem esperar dos dois futebolistas.

O técnico de 61 anos lançou Gabriel Barbosa no Santos em 2013. O avançado estava a três meses de completar 16 anos quando entrou aos 69 minutos num jogo com o Flamengo, para fazer dupla de ataque com Neymar.

"Ele foi muito jovem para o Inter Milão, por isso acredito que a oportunidade de jogar no Benfica será muito importante para ele, até porque já está adaptado à Europa", refere Muricy Ramalho, que destaca os principais atributos do internacional brasileiro: "Tem muita qualidade individual, com um drible fácil, o que o torna muito bom no um para um."

Gabriel Barbosa chega ao Benfica, emprestado pelo Inter, para preencher a vaga deixada em aberto por Kostas Mitroglou. No entanto, Muricy Ramalho deixa claro que se trata de um jogador diferente do grego. "Comigo ele jogou muitas vezes como avançado aberto pela direita para aproveitar as suas diagonais muito perigosas e o seu remate de pé esquerdo", começou por dizer o técnico, que atualmente é comentador da cadeia de televisão Globo, acrescentando no entanto que se trata de um jogador que também "joga bem dentro da área". "Se o treinador do Benfica quiser jogar com um atacante móvel, ele é o indicado, pois tem muita capacidade de finalização na área", disse, deixando claro que a parceria com Jonas "tem tudo para dar certo", pois trata-se de "um jogador muito inteligente.

Muricy Ramalho também conhece muito bem Douglas, defesa-direito emprestado pelo Barcelona aos encarnados, pois trabalhou com ele em 2013 e 2014 no São Paulo. As críticas de que o defesa foi alvo na Catalunha são entendidas pelo técnico, pois "às vezes espera-se de mais dos jogadores", pelo que terá sido essa a razão de tanta contestação. "Na temporada passada, no Sporting Gijón, jogou com mais frequência e mostrou um pouco mais as suas qualidades, que podem ser potenciadas neste ano no Benfica, um clube que pode ser importante para ele se afirmar definitivamente na Europa", adiantou.

Na opinião do técnico, "Douglas é um lateral muito forte fisicamente", que se destaca "pela forte marcação" aos adversários. E nesse sentido avisa que "não é um lateral muito ofensivo, embora no São Paulo tenha jogado algumas vezes mais adiantado no terreno, tendo dado um bom rendimento".

Enquanto isso, Pizzi garantiu ontem à tarde, à margem de uma sessão de autógrafos numa loja do clube, que os jogadores contratados pelo Benfica são "excelentes, com muita qualidade", deixando uma certeza: "Gabriel Barbosa vai integrar bem o plantel e vai ajudar-nos no objetivo."

Pizzi sente-se melhor da lesão

O médio Pizzi falhou os dois jogos da seleção - com as Ilhas Faroé e a Hungria - devido a uma lesão, mas o jogador do Benfica admitiu ontem que existem boas possibilidades de poder ser utilizado amanhã pelo treinador Rui Vitória frente ao Portimonense. "Sinto-me bem, mas ainda nada está decidido. Na sexta-feira [amanhã] vamos ver se estou pronto, se estou em perfeitas condições. Estou a melhorar, a cada dia sinto-me melhor e já comecei a integrar o grupo", disse.

O número 21 dos encarnados fez questão de desejar publicamente "a maior sorte do mundo" a Mitroglou, que se transferiu para o Marselha: "É uma pessoa por quem tenho um carinho especial, além de ser um grande jogador."