Tetracampeões recebidos nos Paços do Concelho às 18.00

Pub

Fernando Medina recebe a comitiva do Benfica no Salão Nobre do município, antes de Luisão mostrar o troféu na varanda, na segunda-feira.

O plantel do Benfica será recebido na Câmara Municipal de Lisboa por volta das 18.00 de segunda-feira. A tradicional receção nos Paços do Concelho está marcada para o final da tarde, para permitir aos adeptos marcar presença na cerimónia.

Os tetracampeões serão recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e pelo restante executivo lisboeta no Salão Nobre do município. E só depois haverá a tradicional aparição na varanda do edifício, onde Luisão vai exibir o troféu de campeão aos adeptos. Um gesto que o capitão repete há já quatro anos seguidos.

Luís Filipe Vieira também vai ao município pela quarta vez seguida, ele que nos festejos no Marquês recusou ser o pai do tetra: "O pai do tetra é o Benfica, são todos vocês. Muito obrigado a todos pelo apoio e acompanhamento que nos deram. Foi isso que nos deu a possibilidade de estar aqui. Estamos todos felizes, fizemos história e queremos continuar a fazer história."

Depois da festa no Estádio da Luz, no sábado, e dos festejos na Praça Marquês de Pombal, que se estenderam pela madrugada de domingo, o plantel recuperou energias para hoje, para a cerimónia que encerra as festividades oficiais da conquista do título no município lisboeta.

Depois disso, o plantel de Rui Vitória volta ao trabalho, para preparar a última jornada do campeonato no Bessa, com o Boavista, e pensar na final da Taça de Portugal, no dia 28, com o Vit. Guimarães (vítima do jogo do título, 5-0) no Jamor.