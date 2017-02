Pub

Thomas Tuchel mostra ambição para o encontro com o Benfica para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Estamos aqui para ganhar", disse, esta segunda-feira, ao fazer a antevisão da partida.

O treinador do Borussia Dortmund, mostrou respeito pelo Benfica, antes do encontro desta terça-feira, da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "É uma equipa grande. Espero um Benfica com uma equipa ofensiva, com combinações rápidas. Aguardamos um adversário muito completo. É uma equipa com muitos títulos, com um estádio espetacular", apontou o técnico.

Jonas e Mitroglou são dois dos adversários que o treinador alemão mais teme. "Estão sempre presentes, a criar desequilíbrios. É um duo de avançados muito forte. Mitroglou com um jogo aéreo muito forte, Jonas com a sua elegância. É um duo de peso, que teremos de defender ao mais alto nível", perspetivou Tuchel.

De resto, o técnico exibiu ambição para a partida da 1.ª mão dos oitavos-de-final. "Temos de jogar com paixão e de forma compacta. Devemos ser rápidos nas combinações, ter exatidão no passe e conseguir dominar determinadas fases do jogo. A defesa do Benfica é fechada e não permite muitos espaços", afirmou. "Estamos aqui para ganhar", garantiu.