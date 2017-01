Taarabt vai ser apresentado no Génova

Pub

O desfecho para a novela Taarabt passa por Itália

O benfiquista Taarabt foi emprestado ao Génova, com o clube italiano a anunciar esta terça-feira que conseguiu o empréstimo do médio, que será apresentado na quinta-feira.

O internacional marroquino estava a trabalhar à parte do plantel e, desde que chegou à Luz, na temporada passada, nunca chegou a ser opção para Rui Vitória.

Com um salário acima de um milhão de euros por época, o Benfica encontra agora no Génova uma solução, já que os italianos irão ajudar a pagar o vencimento.

Taarabt deu os primeiros passos no Lens, na Ligue 1, e passou pelo Tottenham, QPR e Fulham. Com a escolha do Génova, o marroquino regressa a um campeonato que já conhece, uma vez que já jogou pelo AC Milan.