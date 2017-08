Supertaça: Rui Vitória satisfeito com qualidade e quantidade dos seus jogadores

Pub

Técnico encarnado garante que a equipa está preparada para o jogo de sábado

O treinador do Benfica disse hoje que a equipa está preparada para o jogo de sábado contra o Vitória de Guimarães, da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, desvalorizando as ausências de jogadores e os resultados da pré-época.

"Mais importante do que falar das ausências é falar das presenças e nós temos um lote de jogadores de qualidade e em número suficiente para dar resposta a um desafio que se coloca amanhã. Estamos muito preparados para o jogo e estamos com uma vontade imensa que ele venha", disse o técnico dos 'encarnados'.

Rui Vitória falava durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro, no Estádio Municipal de Aveiro, onde o Benfica se apresente sem guarda-redes Júlio César e o avançado grego Mitroglou, ambos lesionados.

Depois de uma curta passagem pelo relvado, o técnico deslocou-se à sala de imprensa para dizer que a sua equipa está preparada para o jogo que abre a época e que atribui o primeiro título.

"Tenho um lote de jogadores que tenho um prazer enorme de treinar, que têm correspondido ao longo deste início de trabalho àquilo que tem sido normal numa pré-época. Amanhã estamos preparados para o jogo", afirmou o treinador,

Quanto aos resultados menos bons da pré-época, Rui Vitória disse que "valem o que valem" e "são importantes q.b.". "Da mesma forma que quando tivermos os sucessos que vamos ter pela frente, também não é por isso que já está tudo resolvido. Como quando tivermos um resultado menos positivo, não há drama por isso e havemos de resolver as situações", concluiu.

Por fim, o técnico do clube da Luz disse que respeitam muito o Vitória de Guimarães, adiantando que esta é a forma de estarem mais perto da vitória.

"Temos a perfeita noção daquilo que é o valor do Vitória, da qualidade dos jogadores do Vitória, da grandeza desse clube que vem aqui amanhã com uma ambição muito grande de nos querer ganhar", afirmou.

Antes de Rui Vitória falou o avançado brasileiro Jonas que disse estar muito satisfeito com este regresso a Aveiro, adiantando que vão procurar fazer um bom jogo e vencer mais um troféu como aconteceu na época passada.

O brasileiro revelou ainda que se sente bem no arranque desta época, ao contrário da última época, em que sofreu duas lesões, que o levaram a ficar afastado "um período muito longo da temporada".

"Estou feliz de ter participado dessas cinco semanas de pré-época e chego bem e chego forte como a maioria dos jogadores aqui", disse.

A Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se no sábado, às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, colocando frente a frente o tetracampeão e vencedor da Taça de Portugal, Benfica, e o finalista vencido da Taça, o Guimarães.

A partida, que vai ser arbitrada pelo portuense Artur Soares Dias, servirá para angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos.

Por cada bilhete vendido, um euro "reverterá a favor desta causa", com a federação, a Vodafone, patrocinadora do encontro, e os clubes envolvidos a doarem ainda verbas referentes aos acontecimentos durante o jogo.