Treinador do Benfica saiu em defesa de Samaris e Jonas. "Sou o mais crítico dos meus jogadores, mas quando lhes tocam é como se fosse com os meus filhos", referiu

Rui Vitória saiu esta quinta-feira em defesa de Samaris, o médio grego do Benfica que foi alvo de um processo disciplinar por ter dado um murro na barriga de Diego Ivo nos instantes finais do jogo com o Moreirense.

"Samaris castigado internamente? Era o que faltava. Tudo o que for feito é internamente, não sai daqui. Estas coisas até nos unem. Todas estas coisas unem-nos ainda mais e aos benfiquistas que amanhã estarão cá, que cada vez percebem mais este fenómeno e o que se quer com isto. Amanhã vamos trabalhar ainda mais pelos nossos colegas. Não é um ato isolado que vai fazer com que isto se generalize. Fico magoado porque estamos a falar de profissionais de excelência", referiu, acrescentando: "Estamos a falar de um profissional de excelência, um grande profissional que está cá há 3 anos, que é internacional, que ao fim de meio ano falava melhor português do que muitos portugueses."

Rui Vitória tomou também a defesa de Jonas, dado que o jogador brasileiro do Benfica foi alvo de críticas por supostamente ter dito a Diego Ivo que o Moreirense era um clube de m... e que ia descer de divisão. "Não admito que se coloque em causa o profissionalismo de Samaris e Jonas. Sou o mais crítico dos meus jogadores, mas quando lhes tocam é como se fosse com os meus filhos. Aquilo que um jogador do Moreirense acabou por dizer, é algo que nunca se faz. O que acontece lá dentro fica lá dentro. Ha códigos que não se ultrapassam. Sabem como acabou o episódio de Moreira de Cónegos? Com os adeptos a pedirem a camisola do Jonas, dos jogadores do Benfica. Espero que os jogadores do Moreirense sejam profissionais em todos os jogos. Tenho muita estima pelo presidente do Moreirense, por aquela gente. Tenho a certeza que não vão descer divisao, mas é profissionalismo até ao fim."