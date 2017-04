Salzburgo bate Benfica e conquista UEFA Youth League

Pub

Os austríacos do Salzburgo conquistaram esta segunda-feira a quarta edição da UEFA Youth League em futebol, ao baterem na final o Benfica por 2-1, numa fase final que decorreu em Colovray, Suíça.

Os 'encarnados', que marcavam presença pela segunda vez na final, depois de terem perdido na primeira edição com os espanhóis do Barcelona, chegaram ao intervalo em vantagem, depois de um golo de José Gomes, aos 29 minutos, mas a equipa austríaca deu a volta ao resultado na segunda metade, com tentos de Patson (72) e de Schmidt (76).

O Chelsea, com dois títulos, é a equipa com mais troféus conquistados na competição, destinada a equipas de sub-19 dos clubes envolvidos na Liga dos Campeões, enquanto Salzburgo e Barcelona têm um título cada.