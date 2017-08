Salvio falha jogo com o Rio Ave

Pub

Extremo argentino lesionou-se no jogo com o Belenenses e falha deslocação a Vila do Conde

Salvio é a grande baixa na equipa do Benfica que este sábado se desloca a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. O extremo argentino lesionou-se na última jornada, na goleada por 5-0 ao Belenenses, tal como Fejsa. De regresso estão quatro jogadores: úlio César, Samaris, Krovinovic e Zivkovic. Eis a lista de convocados: Júlio César, Paulo Lopes e Bruno Varela, Lisandro, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida, Filipe Augusto, Samaris, Krovinovic, Pizzi, C. Willock, Cervi, João Carvalho e Diogo Gonçalves; Raúl, Jonas, Seferovic, Zivkovic e Rafa

"Lesionados? Não me preocupa. O Zivkovic já está apto e vai estar na convocatória. O Salvio não estará presente", confirmou Rui Vitória, em conferência de imprensa.

Rui Vitória abordou ainda a situação de Eliseu, que devido a um lance duro no jogo com o Belenenses (que o árbitro e o vídeoárbitro não detetaram), está em risco de ser castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de uma queixa apresentada pelo Sporting. "Para analisar este lance tem de se analisar outros tantos lances. Não queremos fazer jurisprudência de uma situação que foi revista e analisada. Não estou a dizer se o lance é bem ou mal, estamos a falar de um ponto de vista genérico, qual a diferença desta análise para outros lances que foram assinalados e revistos? O que está em questão? A situação em si ou queixa. Não lido bem com isto, há um que cava, outro que semeia, outro que rega e não se produz nada. Cada um preocupa-se com o seu sítio e andamos nisto", aatirou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O técnico do Benfica falou ainda das questões do mercado e da saída de Carrillo para o Watford, clube inglês treinado por Marco Silva. "Não se pode ver esta questão do ponto de vista de falhar. Por vezes há soluções que não são para o imediato, mas sim para o futuro. Carrillo é um jogador de grande qualidade. Se este ano não competisse com a regularidade que gostaria, não era benéfico para ele. Não se ganhou nenhuma aversão, apenas enquadramento para potenciar o rendimento do jogador. Nestes casos há uma série de coisas equacionadas. Vamos possibilitar um outro contexto ao Carrillo para que o seu rendimento seja mostrado", justificou.