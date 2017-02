Salvio falha jogo com o Arouca. Raul Jiménez está de volta

Pub

O argentino recupera de um traumatismo com entorse no joelho direito e junta-se a Grimaldo e Lisandro no lote de lesionados

O argentino Eduardo Salvio vai falhar o jogo desta sexta-feira à noite (20.30 horas) com o Arouca, no Estádio da Luz, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

O extremo sofreu um traumatismo com entorse no tornozelo direito na última partida com o Nacional, pelo que se junta aos outros lesionados do plantel: Grimaldo e Lisandro López.

De regresso aos convocados estão Raúl Jiménez, que está recuperado de uma lesão, e André Horta.

Eis então a lista de 20 convocados por Rui Vitória:

Guarda-redes: Ederson Moraes, Júlio César;

Defesas: Luisão, Lindelöf, Jardel, Eliseu, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou.