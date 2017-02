Salvio falha Arouca e fica a recuperar para a Champions

Pub

Argentino não debelou entorse e deve ser substituído por Rafa Silva no onze. Duas derrotas encarnadas na Liga foram sem Salvio

Está confirmado. Salvio não está mesmo disponível para o jogo desta noite (20.30 horas) frente ao Arouca, no Estádio da Luz, a contar para a 21.ª jornada da Liga. O argentino não recuperou de uma entorse com traumatismo no tornozelo direito sofrida no jogo com o Nacional, num lance que o obrigou a ser substituído aos 70 minutos.

A lesão do extremo argentino não é grave, pelo que, se nada de anormal acontecer, é certo que estará disponível para o jogo de terça-feira com o Borussia Dortmund, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Mas Rui Vitória fica, para hoje, sem um dos jogadores do plantel com mais assistências no campeonato - Salvio contabiliza quatro passes para golo, tantos quanto Nélson Semedo e Pizzi.

Assim sendo, é bem possível que seja Zivkovic o eleito para jogar na ala direita, enquanto à esquerda deverá surgir Rafa Silva, embora Franco Cervi também seja uma possibilidade. Curioso é que foi sem Salvio em campo que o Benfica sofreu as duas únicas derrotas para o campeonato, pois o argentino não esteve em Setúbal, também por lesão, e na Madeira, com o Marítimo, foi substituído ao minuto 63, pouco antes de os insulares marcarem o golo da vitória. Trata-se por isso de uma baixa importante para o treinador benfiquista, que ainda não pode contar com o defesa-esquerdo Grimaldo, que recupera de uma cirurgia à parede abdominal, e Lisandro López, com um traumatismo na perna e joelho esquerdos.

Em contrapartida, o mexicano Raúl Jiménez volta a ser opção para Rui Vitória, após ter falhado dois jogos devido a problemas físicos. Também André Horta está de regresso aos convocados, onde se mantém o reforço Filipe Augusto, que se estreou na segunda-feira passada diante do Nacional.

Último jogo sem Rui Vitória

Esta partida com o Arouca será a última sem Rui Vitória no banco de suplentes, pois termina no sábado o castigo de 15 dias que foi imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido à expulsão do técnico na meia-final da Taça da Liga, com o Moreirense.

Os encarnados enfrentam o Arouca quatro dias antes do regresso à Liga dos Campeões, prova na qual recebem os alemães do Borussia Dortmund. É bom lembrar que, esta época, o Benfica apenas perdeu um dos seis jogos que antecederam um duelo europeu. Foi precisamente o último, quando foi derrotado na Madeira pelo Marítimo, antes de perder em casa com o Nápoles para a fase de grupos da Champions.

De resto, a equipa de Rui Vitória somou sempre os três pontos: frente ao Arouca, precisamente antes do primeiro jogo europeu, em Chaves, frente ao 1º de Dezembro para a Taça de Portugal, em casa com o Paços de Ferreira e com o Marítimo, de novo para a Taça.

Além da aproximação do jogo europeu, os encarnados entram em campo "pressionados" pelo FC Porto, que está apenas um ponto atrás na classificação do campeonato, pelo que não podem vacilar.

Na partida desta noite, Nélson Semedo e Pizzi estão em alerta disciplinar, pois se virem um cartão amarelo ficam impedidos de jogar em Braga, na próxima jornada. Curiosamente, tratam-se dos dois jogadores mais utilizados por Rui Vitória esta temporada.