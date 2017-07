SAD com propostas para emprestar Carrillo com opção de compra

Pub

O extremo peruano tem pouco espaço no plantel de Rui Vitória e os encarnados querem valorizá-lo para depois tentarem realizar um bom encaixe financeiro. Raúl Jiménez também está na calha para ser transferido em breve

O peruano Andre Carrillo deverá deixar o Benfica este verão, pois ao que o DN apurou junto de fonte próxima do clube da Luz, a SAD está a analisar três propostas de empréstimo do extremo com opção de compra no final da época, duas delas oriundas de clubes ingleses e uma de um emblema alemão.

O Watford, treinado por Marco Silva, é um dos clubes potenciais interessados, até porque o treinador português conhece bem o jogador desde que o orientou no Sporting, em 2014-15, altura em que o peruano mais se destacou desde que está em Portugal com sete golos em 46 jogos.

O extremo de 26 anos não tem tido vida fácil desde que há um ano trocou Alvalade pela Luz - nunca se afirmou como titular nem tão-pouco como peça essencial para o treinador Rui Vitória. Nos 32 jogos em que foi utilizado em todas as provas, apenas em 13 partidas foi titular e só duas vezes fez os 90 minutos, tendo marcado apenas três golos.

Nesta pré-temporada o cenário não mudou muito, pois apesar de ter sido utilizado nos quatro jogos realizados pelos encarnados, o tempo de utilização foi apenas de 109 minutos, sem que Carrillo mostre os argumentos que levaram os encarnados a avançar para a sua contratação. A concorrência de Salvio, Zivkovic, Rafa e Cervi mantém-se na Luz e, além disso, Rui Vitória pretende lançar o jovem Diogo Gonçalves, 20 anos, além de haver ainda o inglês Chris Willock, de 19, que à partida deverá trabalhar com a equipa principal e jogar na equipa B.

A hipótese de empréstimo a um clube onde Carrillo possa jogar mais é um cenário que agrada aos responsáveis benfiquistas, que assim poderão manter o extremo peruano a jogar regularmente, evitando assim a desvalorização do seu passe no mercado, mantendo-se em aberto a possibilidade de fazer um bom encaixe financeiro no final da época. Em janeiro de 2016, já depois de se ter recusado a renovar contrato com o Sporting, assinou um vínculo com o Benfica que entrou em vigor no início da última época, tendo sido protagonista da mais mediática e controversa transferência do verão passado.

Raúl Jiménez pode sair

Outro dos jogadores que estará na calha para deixar o Benfica é o avançado Raúl Jiménez, que no sábado regressou de férias e já está integrado no estágio que a equipa de Rui Vitória iniciou ontem em Burton, no centro de treinos da seleção inglesa, o Saint George"s Park. O DN sabe que, tendo em conta a chegada do suíço Haris Seferovic, o presidente Luís Filipe Vieira está disponível para negociar o internacional mexicano, embora por um valor a rondar os 40 milhões de euros.

Jiménez foi, até ao momento, a contratação mais cara do Benfica - custou 21,8 milhões de euros, além de que em 2015 os encarnados adquiriram 50% dos direitos do avançado ao Atlético de Madrid por 9,8 milhões de euros, tendo quase um ano depois adquirido o restante do passe por 12 milhões. O líder dos encarnados afirmou numa entrevista, em setembro de 2016, que estava convencido de que Jiménez iria protagonizar a "venda mais cara de sempre do futebol português".

Vieira recebeu em janeiro uma proposta de um clube chinês que rondava os 50 milhões de euros, mas o jogador rejeitou a possibilidade de rumar à China, preferindo continuar no Benfica e no futebol europeu. Os ingleses do West Ham têm surgido nos últimos dias como os principais interessados, com a imprensa inglesa a dar conta de que existem negociações a decorrer, isto depois de o Everton de Ronald Koeman também se ter manifestado interessado no avançado que em duas épocas ao serviço dos encarnados contabiliza 77 jogos e 23 golos marcados.