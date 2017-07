Rui Vitória vai testar Aurélio Buta e suspende ida ao mercado

Pub

O treinador gostou do rendimento do lateral nos jogos com o Betis e o Hull City e aproveitará o estágio em Inglaterra para ver se ele está pronto para ocupar a vaga de Nélson Semedo

A SAD do Benfica suspendeu, até ver, as movimentações no mercado para a contratação de um defesa direito. Ao que o DN apurou, o treinador Rui Vitória quer avaliar se o jovem Aurélio Buta, de 20 anos, está preparado para ficar com o lugar que era de Nélson Semedo, depois de ter dado boas indicações nos dois jogos disputados no Algarve, nomeadamente na segunda parte do jogo com o Betis e durante os 90 minutos frente ao Hull City.

Nesse sentido, o jovem, que na época passada fez 31 jogos pela equipa B, na qual fez a transição de extremo para lateral direito, será testado durante o estágio de uma semana que ontem à noite se iniciou em Inglaterra, no centro de treinos da seleção inglesa, em Saint Georges Park, e que culminará com a participação na Emirates Cup. Rui Vitória pretende ver em ação Aurélio Buta em testes mais exigentes, como serão os jogos com o Arsenal, no sábado, e com o RB Leipzig no domingo, que vão marcar o final da pré-temporada dos encarnados.

A SAD encarnada já havia iniciado as primeiras diligências na tentativa de contratar um lateral, depois de Pedro Pereira, defesa de 19 anos contratado em janeiro à Sampdoria, ter mostrado que ainda não está preparado para a equipa principal dos encarnados.

Um dos nomes da agenda era o alemão Jeremy Toljan, jogador do Hoffenheim que recentemente se sagrou campeão da Europa de sub-21, e que nos últimos dias tem sido apontado ao Tottenham para render Kyle Walker, que se transferiu para o Manchester City por 51 milhões de euros. Contudo, os responsáveis benfiquistas não querem precipitar-se e avançar para uma contratação sem saber se têm em casa o verdadeiro substituto de Nélson Semedo, vendido recentemente ao Barcelona por 30,5 milhões de euros.

Curiosamente, tal como o agora jogador do Barça, Aurélio Buta também era extremo direito, tendo feito quase toda a formação no centro de treinos do Seixal e nas seleções jovens nessa posição, tendo sido Hélder Cristóvão a convertê-lo num lateral há cerca de um ano quando o jogador passou para a equipa B. As suas características assemelham-se bastante às de Nélson Semedo, pois é um jogador forte fisicamente, muito ofensivo e com capacidade para fazer todo o corredor direito.

Aurélio Buta, que nasceu em Angola mas tem nacionalidade portuguesa, tem representado as seleções jovens nacionais desde os sub-16 e esteve nos europeus de sub-17 de 2014 e de sub-19 de 2016. Foi descoberto pelos olheiros encarnados em 2011 quando jogava nos sub-15 do Beira-Mar, contabilizando já seis épocas de águia ao peito. Agora, vai ter a grande oportunidade de convencer Rui Vitória e agarrar um lugar no plantel da equipa principal para esta época.

Mile Svilar encaminhado

A contratação do guarda-redes belga Mile Svilar, que completa 18 anos no dia 27 de agosto, está bem encaminhada, apurou o DN. O jovem formado no Anderlecht é encarado como uma aposta de futuro pelos responsáveis benfiquistas, à semelhança daquilo que foi feito com Jan Oblak e Ederson Moraes, e nesse sentido procuram assegurá-lo desde já, quando está a um ano de terminar o contrato que o liga ao histórico clube belga.

Ainda assim, a confirmar-se a contratação, Svilar irá começar pela equipa B, razão pela qual a SAD encarnada continua no mercado à procura de um guarda-redes que possa rivalizar pela titularidade com o brasileiro Júlio César. E o perfil traçado é a de um atleta jovem, de preferência abaixo dos 26 anos, ainda com margem de progressão mas já com capacidade para assumir a baliza da equipa principal do Benfica. O terceiro guarda-redes do plantel será, ao que tudo indica, Bruno Varela, de 22 anos, a quem o treinador Rui Vitória reconhece qualidades e capacidade para evoluir ao lado do experiente Júlio César. Enquanto isso, Paulo Lopes deverá em breve pendurar as chuteiras e assumir outras funções na estrutura do clube da Luz.