Rui Vitória renovou até 2020 e foi Vieira a escolher o timing

Acordo estava alinhavado desde o início da temporada, mas o presidente entendeu que este era o momento indicado para oficializar

O acordo já era total desde o início do ano, mas o Benfica e Rui Vitória só oficializaram ontem a renovação do contrato, com o treinador a rubricar um novo vínculo válido até final da temporada 2019/2020. O timing do anúncio do acordo foi escolhido pelo presidente Luís Filipe Vieira.

Tal como o DN revelou em primeira-mão a 24 de janeiro, presidente e treinador já tinham um entendimento total para a renovação de contrato, com números definidos - Rui Vitória vai passar a ganhar 1,4 milhões de euros por temporada (recebia 950 mil euros) - e os poucos pormernores que faltavam limar não colocavam em causa a ligação entre as duas partes.

Havia a indefinição em torno da duração de contrato, se até 2020, quando o presidente Luís Filipe Vieira termina o atual mandato à frente do clube da Luz, ou até 2021, com as partes a decidirem que Rui Vitória renovaria por mais dois além do vínculo atual, que expirava em 2018. Outro detalhe que demorou mais a tratar foi a questão dos novos contratos para o resto da estrutura técnica do treinador. Estas eram as arestas que faltavam limar no início do ano e que foram rapidamente ultrapassadas.

Tanto Rui Vitória como Luís Filipe Vieira entenderam, no entanto, que a oficialização do novo contrato deveria ficar num segundo plano face aos importantes compromissos desportivos das águias, que em janeiro ainda estavam em todas as frentes. Agora, no entanto, foi entendido que era o momento mais adequado, sobretudo pelo líder máximo das águias. E não foi num momento qualquer.

Rui Vitória, de 46 anos, atravessa a fase mais negativa de resultados desde que chegou à Luz (ver peça ao lado) e depois do empate (1-1) com o FC Porto na Luz na última jornada e a duas rondas da difícil deslocação a Alvalade, para defrontar o Sporting, foi o próprio Luís Filipe Vieira que entendeu oficializar a nova ligação, algo a que técnico português não se opôs.

Continuar a aposta na formação

Rui Vitória abordou ontem a renovação de contrato, confirmando que o entendimento já tinha algum tempo. O treinador traçou ainda os objetivos futuros do Benfica, revelando que a aposta na formação é para continuar.

"Esta renovação é a formalização do que já estava acordado há muito tempo. Fica, no entanto, o reconhecimento por parte do clube daquilo que temos vindo a fazer desde o ano passado. É um prazer enorme trabalhar aqui e fico satisfeito por estar aqui todos os dias. Sou feliz com isso e é o mais importante. Aliás, o mais importante é ter prazer e paixão naquilo que faço e sinto isso aqui no Benfica", disse o treinador à BTV, falando depois da contínua aposta dos encarnados na formação do clube.

"Vamos continuar com o mesmo projeto que foi pensado desde que chegámos ao Benfica, nomeadamente na aposta em jogadores vindos da formação. É assim que queremos fazer, definindo metas a curto prazo. É por tudo isto que me sinto cada vez mais participante e integrante neste projeto. Há uma sintonia total entre mim, as ideias do presidente e este projeto. Sinto-me perfeitamente identificado", salientou o treinador, que tem amanhã, em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, mais um difícil teste na luta pelo título, no qual vai tentar interromper um ciclo de três jogos sem vencer.