Rui Vitória quer equipa persistente frente ao Vizela

O treinador do Benfica admite fazer "uma ou outra alteração" perante um adversário que "não irá jogar à defesa" na Luz

Rui Vitória avisa que os seus jogadores terão de se aplicar no jogo desta terça-feira (19.15 horas) perante o Vizela, no Estádio da Luz, a contar para a 2.ª jornada do grupo D da Taça da Liga.

"O Vizela não virá à Luz para jogar à defesa e quererá mostrar argumentos e a sua capacidade", assumiu, em declarações à BTV, o treinador do Benfica, que fez questão de elogiar o técnico dos vizelenses: "Tem um treinador de muita qualidade, que é o Rui Quinta, que organiza bem as suas equipas e que irá por certo querer impor a sua forma de jogar."

Nesse sentido, Rui Vitória assumiu a necessidade de o Benfica "colocar as suas armas em campo", pois se não o fizer "tornar-se-á um jogo complicado". "Temos ser persistentes e os meus jogadores têm sempre dado uma resposta série em todos os momentos competitivos", disse, deixando em aberto a possibilidade de fazer alterações no onze que iniciará a partida. "Vão jogar os melhores tendo em conta o contexto, a qualidade que temos no plantel e o adversário que vamos defrontar. Nesse sentido é possível que surja uma ou outra alteração."

À entrada do novo ano, o treinador benfiquista lembrou que "2006 foi um ano muito bom, mas já passou, é história", pelo que "apenas servirá de motivação para o futuro". "A nossa luta é um trabalho diário, temos de estar focados em cada jogo. Vamos novamente à procura do sucesso", frisou.