Rui Vitória quer dar ritmo a Fejsa e Grimaldo na Taça de Portugal

Médio sérvio e lateral espanhol estão recuperados e devem ser opção do técnico no confronto de amanhã contra o Estoril, na Luz

Fejsa e Grimaldo devem ser apostas de Rui Vitória no jogo de amanhã com o Estoril, na Luz, a contar para a segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal. Regressados de lesões, ambos já foram convocados para o confronto com o FC Porto, mas acabaram por ficar de fora das escolhas do treinador. Desta feita, no entanto, terão certamente direito a minutos frente à equipa da linha, até porque as águias estão na frente da eliminatória depois da vitória por 2-1 na Amoreira.

Rui Vitória, segundo informações recolhidas, só quarta-feira retirará as dúvidas totais sobre Grimaldo, que não joga desde o início de novembro, tendo sido operado à zona abdominal, mas Fejsa, afastado da equipa desde o jogo em Braga, no início de fevereiro, será certamente aposta no onze dos encarnados.

A dúvida, portanto, será a titularidade ou não do lateral esquerdo espanhol, que ganhou o lugar na equipa no início da temporada, tendo mesmo sido um dos elementos em maior destaque, mas que pelos cinco meses de ausência também poderá começar o jogo no banco, ganhando os primeiros minutos em 2017 no decorrer do confronto com os estorilistas.

Certo é que Rui Vitória pretende os dois preparados para a reta final da temporada e este será um jogo ideal para que ambos ganhem ritmo competitivo, até porque o embate com o Sporting realiza-se dentro de três jornadas e o técnico entende que Fejsa e Grimaldo, recuperados, serão determinantes para o que resta da época.

"É o jogo ideal para se perceber dos indíces físicos dos dois. Fejsa talvez esteja mais preparado, está parado há menos tempo, mas tem de se perceber se Grimaldo está apto. Pelo que tenho lido está preparado, pois já foi convocado, e não vejo muitos mais jogos para se perceber se está pronto para regressar à equipa. Com sete partidas da liga por jogar, tem de se arriscar neste jogo da Taça, não há muitos outros para ganhar ritmo, não se pode falhar daqui para a frente", salientou José Augusto ao DN.

Mais mudanças no onze

Fruto do triunfo na primeira-mão, e para dar minutos a outros jogadores, Rui Vitória deverá proceder a mais mudanças no onze habitual, começando logo na baliza, onde Júlio César deverá render o compatriota Ederson.

Na defesa Lisandro López deverá também regressar ao onze, assim como Cervi e Carrillo. Na frente de ataque, no entanto, Rui Vitória não poderá fazer muitas mudanças, com Jonas ou Mitroglou a permanecerem na equipa, dado que o mexicano Raúl Jiménez está a recuperar de lesão.

Os laterais Pedro Pereira e Hermes, contratados em janeiro, também poderão ter direito a alguns minutos, sendo que nenhum deles ainda realizou qualquer minuto de águia ao peito.

Guedes rendeu 26 milhões

O Benfica comunicou ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que a venda de Gonçalo Guedes ao PSG, em janeiro último, rendeu "apenas" 26 milhões de euros, ao contrário dos 30 anunciados, tudo devido às comissões envolvidas na transação.

Nesta informação à CMVM, os encarnados referiram também que com a venda de Hélder Costa ao Wolverhamtpon, por 15 milhões, apenas 12,9 deram entrada nos cofres da Luz.

Por sua vez, o clube dirigido por Luís Filipe Vieira revelou ainda, pela primeira vez, que os laterais Pedro Pereira e Marcelo Hermes tiveram um custo de 2,65 milhões e 2,9, respetivamente. Refira-se que o defesa português chegou a Lisboa proveniente da Sampdória (que ficou também com o passe de Djuricic), ao passo que o brasileiro chegou livre, depois de ter terminado contrato com o Grémio de Porto Alegre.