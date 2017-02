Rui Vitória prevê "dois jogos duros" frente ao Estoril

Pub

O treinador do Benfica lembra que os canarinhos também têm o sonho de chegar à final da Taça de Portugal

Rui Vitória, treinador do Benfica, explicou esta segunda-feira que a meia-final da Taça de Portugal com o Estoril "vai ter dois jogos duros".

A primeira partida é já amanhã (20.15 horas) na Amoreira, para a qual o técnico assume que a sua equipa irá com um objetivo bem definido: "Vamos para ganhar, aliás, esse é o pensamento para qualquer adversário... depois se não conseguirmos logo veremos tendo em conta a segunda mão."

Na opinião do treinador encarnado, o Estoril apresenta-se "mais forte" do que na visita do Benfica para o campeonato, que marcou a estreia de Pedro Gómez Carmona no comando técnico dos canarinhos. "Com o tempo os treinadores melhoram as suas equipas e implementam as suas ideias. Espero um Estoril forte, e naquela altura já foi complicado, até porque eles também querem chegar ao Jamor", sublinhou.

Sem revelar as opções que terá para o onze na Amoreira, Rui Vitória descartou a ideia de que fará rotatividade na equipa: "Tenho um conjunto de jogadores de qualidade, pelo que eventuais alterações no onze terão sempre o objetivo do rendimento para o jogo. Queremos rendimento máximo."

Um dos temas abordados foram as notícias sobre a saída de Mitroglou para a China. Rui Vitória garantiu que "foi algo que nunca" pensou, deixando a garantia que essas notícias "não tiveram qualquer impacto" interno. "Qualquer jogador do Benfica, pelo seu rendimento ou pelo futuro que tem, pode ser alvo de outro clube a qualquer momento", avisou, deixando contudo uma garantia: "Não quero que saiam, mas tenho a noção daquilo que temos nas nossas mãos, pois são jogadores apetecíveis no mercado."

A propósito da possibilidade de, frente ao Estoril, Jonas completar 100 jogos oficiais pelo Benfica, Rui Vitória destacou esse facto como sendo "algo que marca qualquer futebolista", recusando revelar se o brasileiro estará no onze: "Ele está cada vez melhor... veremos se jogará."