Rui Vitória: "Penta? Só pensarei na 34.ª jornada em maio"

Foco do treinador benfiquista está na partida desta quarta-feira, a receção ao Sp. Braga. Prevê campeonato "muito disputado", entre os "três candidatos", e não abre o jogo em relação a reforços

O foco do treinador do Benfica, Rui Vitória, está no jogo desta quarta-feira, a receção ao Sp. Braga. "Vai ser um jogo bom, um jogo intenso", prevê o técnico, que diz que quer "começar bem o campeonato", sem pensar já na conquista do pentacampeonato. "O que importa é o jogo de amanhã. Só pensarei na 34.ª jornada em maio", atirou.

Sobre esta edição da I Liga, diz que tem "plena convicção de que será um campeonato muito disputado, tal como os dos últimos anos". "Há três candidatos e de vez em quando aparece uma quarta equipa. Ao longo da história, tem sido assim", afirmou o técnico encarnado, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a possível saída de Pizzi, diz que "não é algo que se coloque". "Estamos a falar do melhor jogador do campeonato do ano passado, um jogador de qualidade, mas isso não se coloca", acrescentou.

Sobre as derrotas na pré-época, o timoneiro das águias afirmou que "à medida que o tempo vai passando, a equipa vai melhorando os seus índices. Os jogadores vão tendo mais ritmo competitivo e igualando os seus patamares". "Penso que vamos estar cada vez melhor", aditou.

Rui Vitória elogiou ainda Luisão, que "simboliza muito para o clube e simboliza muito do que é a filosofia do clube e é um exemplo de rigor, profissionalismo e dedicação", não abriu o jogo em relação a reforços e garantiu que Júlio César "não vai estar disponível" para a receção aos minhotos, por estar "limitado fisicamente".