Treinador do Benfica afasta ideia de cansaço na visita a Guimarães para a Taça da Liga e, apesar de admitir "uma ou outra mudança" no onze, aponta à vitória.

"O nosso objetivo fundamental é ganhar, seja em que competição for. Aqui não há jogadores em segundo plano. Todos são importantes. Prevejo uma ou outra mudança mas entrarão os melhores, tendo em conta o contexto, nunca rodar [apenas] por rodar", apontou o treinador do Benfica, Rui Vitória, esta segunda-feira, na antevisão da partida da 3.ª e última jornada do Grupo D da Taça da Liga. Os encarnados apenas precisam de empatar para seguirem para as meias-finais da competição.



O cansaço - tendo em conta que os encarnados jogaram em Guimarães no sábado, para a I Liga (vencendo por 0-2) - não preocupa Rui Vitória. "Os jogadores preferem jogar mais e treinar menos. É um desafio grande para todos: para os jogadores e para a estrutura que está por trás a ajudar na preparação. São jogos com grande densidade mas, três dias depois, estamos preparados e estamos desejosos de jogar. Desde que haja o período mínimo de recuperação para os jogadores, ficamos satisfeitos", explicou o técnico, em declarações à Benfica TV.

Com Grimaldo, Eliseu, Celis e Jiménez ainda de baixa, só há uma mudança na lista de convocados dos encarnados para a partida em Guimarães: entra Yuri Ribeiro, lateral-esquerdo da equipa B, e sai Fejsa, também magoado.

O jogo realiza-se esta terça-feira, a partir das 21.15, com transmissão na RTP1.