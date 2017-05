Pub

Carlos Barbosa, o homem que o lançou na I Liga, e David Simão, que o apanhou em dois clubes, contam como é o obreiro do tetra

Simples, humilde, ambicioso, amigo dos jogadores. Assim se pode definir o treinador do Benfica, obreiro do inédito tetracampeonato dos encarnados. Hoje num patamar elevado, Rui Vitória subiu a pulso e, a acreditar nos testemunhos recolhidos pelo DN, sem mudar a sua maneira de estar ou deixar-se inebriar pelo sucesso que foi acumulando, passo a passo, na carreira.

David Simão, médio das escolas do Benfica com um pé esquerdo refinado, encontrou pela primeira vez Rui Vitória no Fátima. David tinha 20 anos, o treinador estava acabadinho de entrar na ternura dos 40. No ano seguinte, novamente emprestado pelo Benfica, consegue ascender à I Liga com o seu treinador e ambos defendem as cores do Paços de Ferreira. Hoje no CSKA Sófia, David Simão, dono de um discurso pouco habitual pela fluidez e clareza num jogador de futebol, não tem medo das palavras e por isso usa-as para tecer os maiores elogios a Rui Vitória, apesar de pelo meio da conversa admitir que "talvez o melhor treinador" que teve dê pelo nome de... Jorge Jesus, no fundo, também ele um dos progenitores do tetracampeonato encarnado.

"Ele há de estar diferente, como todos nós estamos com o passar dos anos, mas, do meu ponto de vista, uma das suas características, e era uma mais-valia, era a forma como geria o grupo e a capacidade que tinha para que todos estivessem envolvidos naquilo que ele pedia. E, se vir bem, isso no Benfica ainda se nota mais, porque há jogadores que ele tem de deixar no banco e são titulares das suas seleções. O Jiménez é titular da seleção do México, neste ano teve pouca utilização no Benfica, mas quando o treinador precisou ele respondeu. E, digo-lhe, isso só é possível com alguém que tem uma excelente liderança, sabe gerir egos e emoções e não deixa cair ninguém", referiu ao DN.

Mais atenção aos suplentes

Perante esta declaração, David Simão vai um pouco mais longe e faz uma revelação curiosa. "Posso mesmo dizer que os menos utilizados têm mais atenção da parte dele, porque isto é mesmo assim... quem joga regularmente está contente. A mais-valia dele está claramente nesse ponto, não querendo tirar o valor aos seus métodos e à leitura de jogo, porque até era no Fátima e no Paços de Ferreira um apologista do treino com bola e do jogo ofensivo", esclarece o médio, que não se coíbe de traçar um paralelismo com os treinadores dos outros grandes: "Todos sabemos do temperamento do mister Jorge Jesus e tem-se posto em causa a liderança do mister Nuno. É nesse ponto, com os executantes que tem à disposição e com as qualidades que tem de treinador, que o mister Rui fica em vantagem. Mas atenção, há muito trabalho por trás, porque ele é uma pessoa muito inteligente e que gere egos como ninguém. Não estarei a mentir se disser que não vi casos de indisciplina nos dois anos em que trabalhei com ele, e até podia acontecer porque um treinador não condiciona o feitio dos jogadores."

O vinho... verde

David Simão relembra o grupo do Fátima, o "melhor" da sua carreira. E acha que na base dessa eleição está... Rui Vitória. "Eu estava sempre ansioso para ir treinar. As pessoas não têm essa noção, mas às vezes os jogadores com alguns treinadores encaram o treino como um trabalho e não com paixão e prazer. E com ele havia sempre essa vontade de ir treinar, bom ambiente, o ar que se respirava no balneário era saudável, havia sorrisos no rosto de quem jogava e não jogava. Se não nos sentimos bem e fazemos um frete, tem tudo para correr mal. Se chegamos ao treino, como já me aconteceu, e pensamos "lá vai este gajo pôr-nos a correr outra vez"... e sabe que mudanças notei nele do Fátima, que estava na II Liga, para o Paços, que militava na I Liga? Nenhuma. Sempre a mesma postura, a mesma atenção para o homem que nos lavava o equipamento e para os jogadores. Isso levou a que duplicasse o respeito que tinha por ele", refere David Simão, explicando que Rui Vitória estava sempre na linha da frente para "organizar jantares" que fomentassem ainda mais a união do grupo.

E foi, precisamente, com uma refeição na Mealhada que Rui Vitória se comprometeu com o Paços de Ferreira enquanto degustava leitão. "Há alguns anos que ouvia falar muito bem do Rui Vitória, porque o presidente do Fátima era o padre Pereira, que é da nossa zona. A dada altura, fomos analisar a carreira dele e percebemos que reunia as características que pretendíamos. Depois há uma história que motiva sempre brincadeiras. Após termos tudo acertado, ele e os adjuntos vieram a Paços de Ferreira e no primeiro jantar que tivemos eu pedi de entrada umas tripas e eles ficaram a olhar para aquilo. Ele e os adjuntos queriam beber água mas eu avisei logo que "para serem treinadores do Paços têm de comer comidas fortes e beber do nosso verde do bom". E correu tão bem que quando saíram aqui do Norte já deitavam o vinho para o copo a um metro de alto", recorda Carlos Barbosa, presidente do clube da Capital do Móvel à época. Ainda hoje se encontram em aniversários e quando o ex-dirigente visita a casa do treinador nunca se esquece de levar duas coisas - "arroz de cabidela e verdasco".

Não pensar pequeno

Carlos Barbosa destaca em Rui Vitória "a simplicidade, a honestidade, o carácter e a humildade", mas acentua que era uma pessoa "firme, que acreditava no trabalho sem estar obcecado por um grande". "Foi fácil trabalhar com ele", garante.

David Simão junta a estas características a ambição do seu antigo técnico. "Nunca quis ficar por ali e nós sabíamos disso. Ele dizia-nos sempre "não pensem pequeno" e que tínhamos de querer sempre mais e mais. E dizia que se hoje estávamos no Paços, amanhã podíamos estar noutro clube e depois num grande. Não se enganou e não nos enganou, é completamente merecido o patamar em que ele está, os números estão lá, goste-se ou não", diz o médio do vice-líder do campeonato búlgaro, que fica contente pela mudança de paradigma no Benfica: "Eu não beneficiei, mas há outros jovens que estão e que vão beneficiar, e isso deixa-me satisfeito."