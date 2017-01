Rui Vitória não desvia foco da 9.ª meia-final consecutiva

Pub

Técnico do Benfica rejeita "rodar por rodar" em nova visita a Guimarães. Obrigados a vencer, vimaranenses vão "correr riscos"

O cenário é distante e irrepetível. Se em 2009 Benfica e Vitória de Guimarães se enfrentaram nas meias-finais da Taça da Liga, depois de se terem encontrado na fase de grupos da competição, agora não há hipótese de ambos sobreviverem: os vimaranenses estão obrigados a vencer, enquanto às àguias também serve o empate, quando se encontrarem hoje à noite no Estádio D. Afonso Henriques, na cidade-berço (21.15, RTP 1). O treinador dos minhotos, Pedro Martins, promete "correr riscos". E o dos lisboetas, Rui Vitória, admite rodar o plantel, mas garante que "o objetivo é ganhar".

Os jogos de 2008/09 - vitórias benfiquistas, por 0-2 (fora, na 1.ª jornada do Grupo C) e por 2-1 (em casa, na semi-final) - têm valor simbólico: marcaram a única presença do V. Guimarães nessa fase da Taça da Liga e a primeira das oito consecutivas somadas pelo Benfica. Hoje, as águias lutam pela continuação dessa hegemonia (que rendeu sete títulos nas nove edições anteriores da prova). E Rui Vitória coloca o foco nesse objetivo, negando que opte pela rotação do plantel por se tratar de uma prova de segunda linha.

"O nosso objetivo fundamental é ganhar, seja em que competição for. Aqui não há jogadores em segundo plano. Todos são importantes. Prevejo uma ou outra mudança, mas entrarão os melhores tendo em conta o contexto, nunca rodar [apenas] por rodar", apontou o treinador do Benfica, na antevisão da partida, em declarações à BTV.

O cansaço - tendo em conta que os encarnados jogaram em Guimarães no sábado, para a I Liga (vencendo por 0-2) - não preocupa Rui Vitória. "Os jogadores preferem jogar mais e treinar menos. É um desafio grande para todos. São jogos com grande densidade, mas, três dias depois, estamos preparados e estamos desejosos de jogar. Desde que haja o período mínimo de recuperação para os jogadores, ficamos satisfeitos", explicou.

Ainda assim, o técnico das águias vai levar praticamente o mesmo lote de jogadores ao D. Afonso Henriques. Com Grimaldo, Eliseu, Celis e Jiménez ainda de baixa, só há uma mudança na lista de convocados dos encarnados: entra Yuri Ribeiro, lateral-esquerdo da equipa B, e sai Fejsa, também magoado.

Nos vimaranenses, Pedro Martins optou por poupar os defesas Josué e Konan - Moreno, Tozé, Mbemba e Alex são as novidades nos convocados -, mas garante que vai encarar a partida "com o melhor onze, com o intuito de vencer e estar na final four" da Taça da Liga. "Vamos assumir o risco, como assumimos no jogo do campeonato. Não se vai alterar nada", disse o técnico, em conferência de imprensa .

Contudo, os vitorianos não terão tarefa fácil para chegar à meia-final -onde o vencedor do Grupo D encontrará o Moreirense, 1.º do grupo A. O V. Guimarães não ganha ao Benfica desde a final da Taça de Portugal de 2013 - quando ainda era orientado por Rui Vitória. E os encarnados têm em curso uma série de 41 jogos sem derrotas no tempo regulamentar para a Taça da Liga (só cederam ante o Sporting de Braga, nos penáltis, nas meias-finais de 2012/13): começou em 2008/09, precisamente no Estádio D. Afonso Henriques.