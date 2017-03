Rui Vitória manterá Pizzi no onze apesar do risco de castigo no clássico

Pub

José Augusto lembra que o jogo com o Paços também é importante e diz que o médio é inteligente para evitar o quinto amarelo

O médio Pizzi vai mesmo jogar em Paços de Ferreira no próximo sábado, independentemente de estar em risco de suspensão, apurou o DN. Rui Vitória, treinador do Benfica, não abdica do médio no jogo com os pacenses e já deu pistas sobre essa intenção logo após o triunfo de anteontem com o Belenenses, quando garantiu que "não há preocupação" e que o internacional português "sabe o que fazer em campo".

Se nenhum imprevisto acontecer até sábado, é garantido que Pizzi vai entrar no relvado da Mata Real como titular, apesar de correr o risco de ver o quinto cartão amarelo e ficar fora do clássico. Curioso é que há 15 jornadas que Pizzi se mantém com quatro amarelos, ou seja, desde o jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão, ainda na primeira volta. Depois disso viu um amarelo, em casa, com o Rio Ave, mas como acabou por ser expulso nesse jogo manteve a série cartões e cumpriu castigo no jogo da Taça da Liga com o Vizela, e assim pode jogar em Guimarães para o campeonato.

José Augusto, antigo extremo bicampeão europeu pelo Benfica, concorda com o facto de Pizzi não ter provocado o amarelo na partida com o Belenenses, por forma a limpar o cadastro, pois na sua opinião "o jogo com o Paços de Ferreira também não será fácil... e trata-se de uma partida tão importante como aquela diante do FC Porto".

É nesse contexto que José Augusto, de 79 anos, aconselha Pizzi a "evitar as bolas divididas", pois considera que "são nesses lances que os árbitros dão mais cartões". Ainda assim, pela sua experiência de muitos anos no futebol, deixa a certeza de que "o importante é que o jogador tenha inteligência para evitar os lances de maior risco", algo que em sua opinião tem sido bastante evidente no médio. "O facto de estar há 15 jogos sem ver o cartão amarelo denota bem a inteligência com que Pizzi está em campo", sublinha o antigo magriço, elogiando a forma como "não tem pisado o risco".

A única preocupação de José Augusto para este jogo com o Paços de Ferreira prende-se com o facto de "os critérios dos árbitros não serem uniformes", acrescentando que nestas situações "os árbitros sabem quem está no limite dos cartões". Na opinião do antigo futebolista, antes do jogo na Mata Real, o treinador Rui Vitória "irá chamar a atenção de Pizzi" para os riscos que corre, mas ainda assim não acredita que o médio se sinta condicionado durante o jogo: "Ele não sentirá qualquer tipo de limitação até porque não é um jogador maldoso."

Além de Pizzi, também Andre Carrillo poderá falhar o jogo com o FC Porto se vir o cartão amarelo. Contudo, o extremo peruano deverá começar o jogo no banco.