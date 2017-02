Rui Vitória: Jonas "em dificuldades" mas Benfica ambicioso

Pub

Treinador do Benfica admitiu esta segunda-feira que o avançado brasileiro "está limitado" e pode falhar o jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund.

Há ambição, há respeito pelo adversário e há uma grande dúvida na equipa do Benfica, antes do jogo desta terça-feira, com o Borussia Dortmund, para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O ponto de interrogação é Jonas. O avançado brasileiro "está limitado desde hoje de manhã. Está convocado mas com dificuldades em estar no jogo. Vamos ver se recupera... se não acontecer entrará outro jogador. Nada se pode fazer quando aparece uma lesão ao nível da parte superior da coluna", explicou o treinador do Benfica, Rui Vitória, na antevisão da partida.

Em conferência de imprensa, o técnico mostrou respeito pelo Borussia mas não refreou a ambição do clube da águia. ""Vamos defrontar uma equipa forte, muito difícil, que tem como caraterística um belíssimo poder ofensivo. Mudam de sistema com alguma frequência, com facilidade, não baixando rendimento. Nósestudámos ao pormenor as suas dinâmicas, para tentar controlá-las o melhor possível, nunca abdicando da nossa forma de estar, como equipa ambiciosa, determinada e convicta, acreditando no nosso valor. Dortmund também deve ter cuidados perante uma equipa como o Benfica", afirmou Rui Vitória.

De resto, o treinador desvalorizou o eventual mau momento da equipa alemã, que perdeu com o último classificado da Bundesliga (Darmstadt) na última jornada. "Não há alturas ideais [para enfrentar um determinado adversário] quando temos pela frente um jogo da Liga dos Campeões. O que aconteceu ao Dortmund é algo comum nos jogos antes ou depois da Liga dos Campeões mas isso. não diminui a dimensão do que é este jogo", apontou Rui Vitória, sublinhando a vontade benfiquista de "lutar por algo mais", após ter garantido a presença nos oitavos-de-final da prova.

Rui Vitória também deixou elogios a Carrillo: "Teve um rendimento muito bom, agora é dar continuidade". E a Luisão, que amanhã pode fazer o 500.º encontro com a camisola do Benfica: "Luisão teve rendimento fantástico ao longo de 14 anos e clube fez sempre um esforço para o manter nos seus quadros porque sabia que era importante. Espero que amanhã jogue e, se possível, abrilhante esta data com um golinho".

Antes dele, falou Ederson na conferência de imprensa de antevisão da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Temos a linha defensiva bem trabalhada para travar o Dortmund", assegurou o guarda-redes brasileiro, perspetivando "um jogo muito dividido".