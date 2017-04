Rui Vitória: "Há coisas a mudar mas vou falar internamente"

Pub

O treinador do Benfica, Rui Vitória, mostrou-se desagrado com a exibição da equipa, após o empate 3-3 com o Estoril, esta quarta-feira, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Há coisas a mudar mas vou falar disso internamente", disse o treinador do Benfica, na entrevista rápida à Sport TV, após o 3-3 caseiro com o Estoril. Rui Vitória fazia então o balanço da partida, em que deixou de fora oito dos titulares no clássico com o FC Porto. " Não mexo na equipa por poupanças. Tivemos algumas limitações do ponto de vista médico, que nos limitaram a convocatória. Pretendemos dar lugar a jogadores disponíveis para um jogo intenso. Sabíamos que seria assim. O Grimaldo, por exemplo, não jogava há cinco meses, mas o Eliseu também estava com alguns problemas. Nunca rodei a equipa por rodar. Rodo porque entendo que tenho de o fazer", explicou.

O resultado foi um jogo intenso, no qual o Benfica sofreu bastante para garantir o apuramento para a final da Taça de Portugal (5-4 na eliminatória, graças à vitória por 2-1 na 1.ª mão). " "Estamos no Jamor, que era o que queríamos. Para o adepto, foi um bom jogo, com golos. Para nós treinadores, não. Tínhamos a possibilidade de ganhar de forma bem conseguida, mas não conseguimos. O jogo mudou e foi criando novos desafios. Queríamos ganhar, mas não conseguimos. Chegámos ao Jamor, que era onde muitas equipas queriam estar", resumiu Rui Vitória.

O jogo do Jamor, frente à sua ex-equipa, o Vitória de Guimarães, será especial para o técnico - que venceu a Taça de Portugal, ao serviço do clube minhoto e diante do Benfica, em 2013. " Ainda temos tempo para falar nisso, mas é um dia especial. Terminar a época no Jamor é especial, penso assim desde criança. Vamos jogar frente a uma belíssima equipa, mas vamos querer vencer. Sinto-me satisfeito e orgulhoso por estar no Jamor novamente", concluiu Rui Vitória.