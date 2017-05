Rui Vitória garante que a preparação da festa não afeta a sua equipa

Pub

Os encarnados podem festejar este sábado, na receção ao V. Guimarães, o inédito tetra e o treinador garante todos têm consciência do que é preciso fazer

Rui Vitória não se deixa iludir com a perspetiva de poder já este sábado, na Luz frente ao V. Guimarães, conquistar o seu segundo título de campeão e entrar na história do Benfica por participar no inédito tetra.

"A preparação é sempre a mesma. Não há jogos especiais, não há finalíssimas, há apenas mais uma final. Há a noção das consequências do resultado, mas isso em nada alterou a nossa rotina e forma de trabalhar", frisou o treinador, consciente de que o jogo "pode trazer coisas muito boas".

Apesar de já estar a ser preparada a festa pelas autoridades policiais, camarárias e pelo próprio Benfica, Rui Vitória lembra que essa é uma situação "normal" até porque "perante este cenário é preciso preparar as coisas com antecedência". "É perfeitamente normal que haja preparação, a vinda do Papa também de certeza que obrigou a preparação, qualquer outra situação também. Qual é o problema?"

Apesar disso, deixou a garantia que esse facto não perturba a equipa: "Já demos provas mais que suficientes do que é perceber cada contexto competitivo que temos pela frente. E nisso, os meus jogadores têm sido uns heróis. Não influencia em nada a nossa forma de preparar o jogo."

Sobre o V. Guimarães, Rui Vitória deixou elogios: "O presidente, o Pedro Martins têm feito um excelente trabalho, mas também os jogadores, que são os obreiros..." Apesar da oposição difícil que terá naquele que pode ser o jogo do título, deixou a garantia de que "o Benfica quer muito ganhar", mas para isso os seus jogadores terão de "ter coração e cabeça ao mesmo tempo" durante os 90 minutos.

Pessoalmente, o técnico diz "lidar muito bem" com este tipo de situações que antecedem um possível sucesso. "Sou muito frio nestas coisas da competição, pois consigo distanciar-me da parte de adepto. Temos de perceber que mais importante que entrar na história é viver a história", rematou.

Rui Vitória já revelou a lista de 21 convocados para o jogo com o V. Guimarães, da 33ª jornada da Liga, não se registando surpresas. Eis a lista completa:

Guarda-redes - Ederson Moraes, Júlio César;

Defesas - Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelöf, Grimaldo, Eliseu;

Médios - Carrillo, Samaris, Fejsa, Salvio, Zivkovic, Pizzi, Franco Cervi, Filipe Augusto;

Avançados - Jonas, Raúl Jiménez, Mitroglou, Rafa Silva.