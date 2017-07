Rui Vitória: "Fomos a melhor equipa"

Pub

Treinador do Benfica lamentou a ineficácia da sua equipa no jogo com o Hull City

Rui Vitória não valorizou a derrota do Benfica diante do Hull City (0-1), lembrando que poupou alguns jogadores e deu oportunidade a alguns jovens.

"O jogo tem pouca análise a fazer. Fomos a melhor equipa e nos últimos 30 minutos tivemos uma avalanche ofensiva. Não alcançámos um bom resultado, mas retirámos carga a alguns jogadores e demos oportunidade a outros", referiu.

"Caso tivéssemos marcado, depois poderiam ter sido mais dois ou três", acrescentou.