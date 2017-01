Pub

Treinador do Benfica recebeu ordem de expulsão no final do jogo com o Moreirense

Rui Vitória foi expulso após o final do jogo entre Moreirense e Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga, informação incluída no relatório entregue pelo árbitro Tiago Martins na Liga.

O treinador do Benfica protestou efusivamente contra o árbitro no final da partida, mas o juiz da AF Lisboa só puniu o técnico com a inclusão da ordem de expulsão no relatório de jogo.

O Benfica queixa-se que o segundo golo do Moreirense, que venceu por 3-1, foi obtido após uma falta não assinalada sobre Eliseu, apesar de terem sido "perdoadas" expulsões a Samaris e Pizzi.

Rui Vitória arrisca, assim, estar ausente do banco na visita do Benfica ao Vit. Setúbal, agendada para segunda-feira e a contar para a 19.ª jornada da I Liga.